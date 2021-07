Vadošie Eiropas laikraksti atteikušies publicēt Orbāna reklāmu ar kritiku ES

Laikraksti norādīja, ka nevēlas dot telpu politiķim, kurš ierobežo cilvēktiesības un preses brīvību.

Reklāmā, kas aizņem vienu lapaspusi, nosodīta "Eiropas impērija" un aicināts stiprināt valstu parlamentus.

"Eiropas Parlaments izrādījās strupceļš: tas pārstāv tikai savas ideoloģiskās un institucionālās intereses. Ir jāpastiprina valstu parlamentu loma," teikts reklāmā.

Viens no laikrakstiem, kas atteicies publicēt šo reklāmu, ir laikraksts "The Times of Malta", kura galvenais redaktors Hermans Greks ceturtdien norādīja, ka Orbāna valdība patiesībā ir pieteikusi karu Ungārijas brīvajai presei.

"Mēs dīki nesēdēsim, kamēr viņš to citur izmanto," piebilda Greks.

Arī beļģu laikraksts "De Standaard" atteicies publicēt Orbāna reklāmu, tā vietā publicējot savu reklāmu varavīksnes krāsās, kas simbolizē LGBTI (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu) tiesības.

"De Standaard" reklāmā teikts: "Dārgais Viktor Orbān, likumiem nekad nevajadzētu nošķirt mīlestību no mīlestības."

Laikraksta galvenais redaktors Karels Verhovens nodēvēja Ungārijas LGBTI likumu par klaju cilvēktiesību pārkāpumu.

Arī zviedru laikraksts "Dagens Nyheter" atteicies publicēt Orbāna reklāmu un tā vietā lūdzis interviju ar Ungārijas līderi.

Reklāmu atteikušies publicēt vēl divi Beļģijas laikraksti "La Libre Belgique" un "De Morgen".

Taču reklāma publicēta Francijas laikrakstā "Le Figaro", Spānijas laikrakstā ABC, Dānijas laikrakstā "Jyllands-Posten" un laikrakstā "Mlada fronta Dnes" Čehijā.

Ungārijas valdība neatbildēja uz ziņu aģentūras "Reuters" jautājumu, cik izdevumus valdība ir uzrunājusi un cik piekrituši publicēt šo reklāmu.

"Reklāma ir veids, kā mēs varam skaidri un vienkārši pateikt, kas, mūsuprāt, ir pareizi par ES nākotni," ziņu aģentūrai norādīja Ungārijas valdības preses pārstāvis.

Ungārija ir izpelnījusies EK kritiku par jaunu likumu, kas liedz jauniešiem piekļuvi informācijai par LGBTI jautājumiem.

Likumprojekts aizliedz izglītības programmas un materiālus, kas nepilngadīgo vidū popularizē homoseksualitāti, no bioloģiskā dzimuma atšķirīgu dzimumidentitāti un dzimuma maiņu. Cita starpā likums paredz aizliegt jauniešiem piekļuvi grāmatām un filmām, kurās attēlotas seksuālās minoritātes.

Šīs normas iekļautas plašākā paketē, kas paredz stingrākus sodus par seksuāliem noziegumiem pret bērniem un jauniešiem, kā arī "pedofilu reģistra" izveidi.

Ungārijas valdība apgalvo, ka likuma mērķis ir aizsargāt bērnus, bet kritiķi uzskata, kas tas uzspiež kauna zīmi LGBTI kopienai.

EK ir piedraudējusi Ungārijai ar pārkāpuma procedūru saistībā ar šo likumu.