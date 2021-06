Piecu Āziju valstu plāni apdraud Parīzes klimata vienošanās mērķu sasniegšanu

Ķīna, Indija, Indonēzija, Japāna un Vjetnama plāno būvēt vairāk nekā 600 ogļu spēkstaciju, pavēstīja domnīca "Carbon Tracker".

Spēkstacijas spēs saražot 300 gigavatus enerģijas, kas ir vienlīdzīgs visai Japānas elektrības ražošanas jaudai.

Projekti tiek īstenoti, neskatoties uz pieejamiem lētākiem atjaunojamajiem energoresursiem un tie apdraud Parīzes klimata vienošanās mērķus ierobežot temperatūras celšanos līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, teikts ziņojumā.

Eksperti uzskata atteikšanos no oglēm kā vienu no svarīgākajiem elementiem cīņā ar klimata krīzi. Taču daudzas valstis Āzijas-Klusā okeāna reģionā nesteidzas atteikties no oglēm, kamēr Eiropa un ASV paātrina pāreju uz tīrāku enerģiju.

Āzijas-Klusā okeāna reģionā 2019.gadā tika patērēts vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visā pasaulē izmantojām oglēm.