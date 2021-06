Taizeme jauna Covid-19 uzliesmojuma viļņa apturēšanai atkal ievieš ierobežojumus

Gadu noturot inficēšanās līmeni relatīvi zemu, Taizemē no aprīļa ir strauji pieaudzis koronavīrusa gadījumu skaits. Šajā laika posmā reģistrēti vairāk nekā 80% no 244 000 Taizemē apstiprinātajiem koronavīrusa gadījumiem un vairāk nekā 90% no 1900 nāves gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19.

Uzliesmojums aprīlī sākās ar perēkli Bangkokas klubos, kurus parasti apmeklē elite. Kopš tā laika inficēšanās gadījumi konstatēti valsts pārpildītajos cietumos un viesstrādnieku vidū, kuri nodarbināti celtniecībā un apkalpošanas sfērā.

Valdība sestdien paziņoja, ka jaunie ierobežojumi stāsies spēkā pirmdien un ilgs mēnesi.

Ierobežojumi ietver būvlaukumu slēgšanu Bangkokā un tās apkaimē, aizliegumu apkalpot klientus restorānos, bet pulcēties varēs ne vairāk kā 20 cilvēki.

Četrās Taizemes dienvidu provincēs tiks izveidoti kontrolpunkti.

Jaunais vilnis rada īpašas bažas, jo Taizeme ir aizkavējusies ar Covid-19 vakcīnu sagādāšanu un izplatīšanu. Valsts līdz šim saņēmusi tikai "Sinovac" vakcīnu no Ķīnas un "AstraZeneca" vakcīnu. No 69 miljoniem valsts iedzīvotāju tikai 10% ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu.