Noslēpumainais un leģendām apvītais caurums Jemenas tuksnesī, ko vietējie nosaukuši par "Elles aku"

Tie, kuri dzīvo netālu no mistiskā cauruma, devuši tam nosaukumu - Barhout aka. Vietējie tic, ka visi, kas pietuvosies "Elles akai", tiks tajā iesūkti, un neviens nespēs no tās izkļūt.



Caurums rada dažādus sabiedrības iztēles augļus. Jemeniešu leģenda stāsta, ka "aukstās naktīs, tur redzamas mēles". Biedējoša norāde uz to, kas varētu slēpties cauruma iekšpusē.

Neviens nekad nav sasniedzis cauruma apakšu. Dabas brīnums radījis ne vienu vien biedējošu leģendu. (Foto: AFP/Scanpix)

Jemenes tuksnesī Barhout aka ir apvīta ar daudziem noslēpumiem. Tā atrodas netālu no robežas ar Omānu. Dabas brīnums, ko tautā dēvē par "Elles aku" atrodas Al-Mahras provincē, un tā ir 30 metrus plata un domājams, ka tā stiepjas 100 metru dziļumā, bet ir arī tādi, kuri apgalvo, ka tās dziļums sasniedz pat 250 metrus.



Neviens nekad nav sasniedzis tā apakšu.



Starptautiskās ziņu aģentūras AFP video komanda nesen ar dronu pārlidoja pāri caurumam un iemūžināja vairākus kadrus ar noslēpumaino bedri. Tomēr pat tad, kad bezpilota lidaparāts lidoja tieši virs cauruma un kameras objektīvs bija pavērsts lejup, tā dziļumā nebija iespējams neko saskatīt, jo visapkārt valdīja tumsa.

Saistītās ziņas FOTO: Milzkalnē iebrūk rapšu lauks: izveidojusies trīs metrus dziļa bedre-piltuve FOTO: Meksikā lauka vidū parādās milzīgs caurums Elles vārti Krievijā: gigantiskais caurums Soļikamskā izplešas. Iespaidīgs VIDEO

Gadsimtiem sena jemeniešu mutvārdu leģenda vēsta, ka aka ir cietums tumšiem gariem, kuriem neļauj izkļūt nepanesama smaka, kas izdalās no tās dzīlēm.



Jemenas amatpersonas ir teikušas, ka nezina, kas tur apakšā atrodas, kaut arī tur nesen bijuši ģeologi.