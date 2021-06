"Grūdiens un visapkārt tumsa," stāsta nirējs, kurš dzīvs izkļuva no vaļa mutes

56 gadus vecais Maikls Pakards 11.jūnija rītā netālu no Provinstaunas, kas atrodas Atlantijas okeāna piekrastē, ienira, lai ķertu omārus.

"Piepeši es sajutu milzīgu grūdienu, bet pēc tam sapratu, ka apkārt ir tumsa. Es jutu, ka kustos. Jutu, kā valis ar mutes muskuļiem mani grūsta," stāstīja slimnīcā nogādātais nirējs.

Sākumā vīrietim bija aizdomas, ka viņu aprijusi haizivs, taču, saprotot, ka nav nekādu nopietnu ievainojumu, viņš nojauta, ka atrodas valī. Pakards sāka aktīvi kustēties, kā rezultātā dzīvnieks viņu izspļāva.

Jau pēc neilga brīža vīrieša pārinieks iecēla Maiklu laivā un nogādāja krastā. Pēc tam vīrieti nogādāja slimnīcā, un ārsti jau pēc dažām stundām viņu palaida mājās, pārliecinoties, ka nirējs nav guvis nopietnus ievainojumus.

Kuprvalis ir ļoti atraktīvs un atlētisks. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kuprvalis ir joslvaļu dzimtas plātņvalis, kas ir vienīgā suga kuprvaļu ģintī.



Kuprvalis ir ļoti atraktīvs un atlētisks, tas bieži izslejas gandrīz pilnā augumā laukā no ūdens, pēc tam iegāžoties uz muguras atpakaļ okeānā, vai arī vienkārši sit pa ūdens virsmu ar garajām krūšu spurām vai asti, vai ar galvu. Šo sugu tādēļ ir ļoti iecienījuši vaļu vērotāji.



Kuprvalis mājo visos pasaules okeānos. Katru gadu tas veic garu migrācijas ceļu, līdz 25 000 km, no barošanās vietām polārajos reģionos uz vairošanās vietām tropu ūdeņos, kuros tie nebarojas un iztiek tikai no uzkrātajām barības rezervēm.