Eksperti izvērtēs dzīvnieka veselības stāvokli un tikai pēc tam lems, cik ātri zīdītāju izlaist atpakaļ okeānā.

9 Foto Londonā izglābj vaļu mazuli, kurš, iepeldot Temzā, nonāca nāves slazdā +5 Skatīties vairāk

Par vaļa izglābšanu pavēstīja BBC reportieris Mets Greivlings. Vīrietis atklāj, ka dzīvnieks nogādāts drošā vietā, kur viņu apskatīs veterinārārsti. Ja nolems, ka viņš spēj izdzīvot okeānā, tad zīdītājas nekavējoties tiks atbrīvots.

Glābējs laista ūdeni uz slazdā nokļuvušā joslvaļu mazuļa. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Mazo joslvaļu garums nepārsniedz 10 metrus, un to svars sasniedz 9 tonnas. Joslvaļi, atkarībā no sugas, sastopami visos pasaules okeānos. Lielākā daļa no tiem mājo dziļos, plašos ūdeņos un uzturas tālu no krasta.