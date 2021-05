Elizabetes II brālēns piedāvājis par samaksu nodrošināt piekļuvi Putinam, ziņo mediji

Žurnālistiem, kas uzdevās par investoriem no Dienvidkorejas, princis Maikls attālinātās tikšanās laikā sacījis, ka par 10 000 sterliņu mārciņām (apmēram 11 500 eiro) dienā viņš var pārstāvēt šo investoru intereses Putina tuvākajā lokā.

"Channel 4" un "The Sunday Times" izveidoja fiktīvu uzņēmumu "House of Haedong"", kas it kā darbojas zelta biznesa jomā.

Princis Maikls teicis, ka par 200 000 mārciņu (apmēram 230 000 eiro) viņš var paust atbalstu šai kompānijai karaliskās ģimenes vārdā runā, kuru viņš teiktu savas rezidences Kensingtonas pils priekšā. Klienti saņemtu šīs runas videoierakstu.

Sarunā ar žurnālistiem, kas uzdevās par investoriem, prinča Maikla biznesa partneris lords Redings sacījis, ka princis esot "Viņas Majestātes neoficiālais vēstnieks Krievijā".

"Tas ir it kā zināmā mērā diskrēti, mēs te runājam relatīvi diskrēti," sacījis lords Redings.

"Jo mēs negribētu, lai pasaule zina, ka viņš tiekas ar Putinu tikai biznesa iemeslu dēļ, ja jūs saprotat, ko saku," piebildis lords.

Lords Redings arī izmantojis kādu pasākumu Kensingtonas pilī 2013.gadā, kurā piedalījies arī princis Maikls, par naudu piedāvājot iespēju tikties ar Putinu, ziņo "Channel 4" un "The Sunday Times".

Prinča Maikla birojs pavēstījis Lielbritānijas ziņu aģentūrai "Press Association", ka princim neesot īpašu attiecību ar Putinu un abi pēdējo reizi tikušies 2003.gadā. Kopš tā laika princim neesot bijis kontaktu ne ar Putinu, ne ar viņa biroju.

Vēl prinča Maikla pārstāvji uzsvēruši, ka princis nesaņem līdzekļus no valsts un nopelnot iztiku ar savu konsultāciju kompāniju, kuru vadot vairāk nekā 40 gadu.

2009.gadā princim Maiklam tika piešķirts Krievijas Draudzības ordenis.

78 gadus vecais princis Maikls ir Elizabetes II brālēns no tēva puses.

Kensingtonas pils ir rezidence vēl vairākiem karaliskās ģimenes locekļiem, tostarp princim Viljamam.

