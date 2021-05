Lietuvā visu vecuma grupu masu vakcinācija pret Covid-19 sāksies 31.maijā

Viņš sacīja preses konferencē, ka no 10.maija sāksies 55 līdz 64 gadus veco iedzīvotāju potēšana, no 17.maija tiks vakcinēti arī 45 līdz 54 gadus vecie iedzīvotāji, bet no 24.maija tiks sākta 35 līdz 44 gadus veco iedzīvotāju potēšana.

"Visi pārējie, kas ir 16 gadus veci un vecāki, [tiks vakcinēti] no 31.maija," teica Duļķis.

Viņš uzsvēra, ka šis plāns paliks spēkā, ja vien vakcīnu ražotāji nemainīs piegādes grafikus.

Ministrs arī norādīja, ka tie, kuri ir 16 līdz 18 gadus veci, tiks potēti tikai ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu.

Vēl Duļķis pavēstīja, ka no 17.maija Lietuvā sāks darboties vienota valsts mēroga reģistrācijas sistēma vakcinācijai pret Covid-19, un cilvēki varēs reģistrēties internetā vai par tālruni. Patlaban reģistrācija tiek organizēta katrā pašvaldībā atsevišķi.

Pašlaik Lietuvā pret Covid-19 tiek vakcinēti iedzīvotāji, kas ir 65 gadus veci un vecāki, kā arī prioritārās riska grupas.