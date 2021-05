Novērošanas kamera Maltā fiksē divu apjukušu laupītāju smieklīgo uzvedību, saprotot, ka tiek filmēti

4. maija rītā fiksētajā video redzams, ka vīrieši kāpņutelpā stāv pie kāda dzīvokļa durvīm un pēcāk pamana novērošanas kameru. Negaidītais atklājums liek vienam no viņiem zibenīgi uzvilkt medicīnisko masku, lai aizklātu seju. Vīrieši sačukstas un ir nedaudz apjukuši, saprotot, ka viņi tiek filmēti. Abi garnadži sarunājas gruzīnu valodā.

Viens no laupītājiem ieskatījās tieši kamerā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Seju atrādījušais garnadzis grasās doties prom, bet, saņēmis uzmundrinājumu no sava pārinieka, vēl uzkavējas un apjukumā nezina ko darīt.

"Viņš/viņa ir mājās," saka viens no laupītājiem. Viņa līdzzinātājs jautāja, kāpēc mājas īpašnieks viņiem nesekoja.



Pēc tam viens no laupītājiem atgriezās pie kameras un paziņoja savam kolēģim, ka tā patiešām ir novērošanas kamera.



"Tu joko?" saka viens no vīriešiem. "Iesim pieklauvēt pie durvīm," viņš turpina.

Abi nolēma uzvesties pēc iespējas neuzkrītošāk un neveikli imitēja viesus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pēcāk redzams, ka abi vīrieši kāpj augšā pa kāpnēm, izliekoties, ka dodas uz nākamo stāvu. Tomēr, paslēpušies aiz lifta, uz trepēm joprojām redzami viņu ķermeņi. Pēc trīs minūtēm viens no laupītājiem atgriežas pie kameras, lai to nofotografētu. Vīrietis nomurmina, ka "šeit nav interneta".



Pēc tam viņš ieskatās kamerā, norāda uz to ar telefonu un kopā ar savu līdzzinātāju steidzas lejup pa trepēm.



Par notikušo ir infomēta arī Sliemas policija, kas izmeklē video materiālu.