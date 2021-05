Šobrīd ES bez kāda īpaša iemesla ļauj savā teritorijā ieceļot tikai to septiņu valstu pilsoņiem, kurās epidemioloģiskā situācija atzīta par labu.

"Komisija ierosina ļaut ieceļot ES bez īpaši svarīga iemesla ne tikai visām personām, kas ierodas no valstīm ar labu epidemioloģisko situāciju, bet arī visiem cilvēkiem, kas saņēmuši kādas ES apstiprinātas vakcīnas pēdējo rekomendēto devu," teikts EK paziņojumā.

Vienlaikus EK ierosina paaugstināt to jauno inficēšanās gadījumu skaita slieksni, kas tiek izmantots to valstu noteikšanai, no kurām ļauta ieceļošana visiem gribētājiem.