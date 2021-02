"Vilks aitas kažokā" - kristiešu misionārs no ASV seksuāli izmantojis kenijiešu bārenes

Bērnunamu, kurā notikušas noziedzīgās darbības, 61 gadu vecais Dovs kopā ar sievu Mēriju Rouzu izveidojis 2008.gadā.

"Gregorijs Dovs bija vilks aitas kažokā," noziedznieku raksturo FIB pārstāvis Maikls Driskols. Pagājušajā gadā Dovs ASV tiesā atzina savu vainu četrās apsūdzībās par pretlikumīgām seksuālām darbībām ar nepilngadīgām personām Kenijā.

Kenijas bērnunamu daļēji finansēja baznīcas Lankasteras apgabalā Pensilvānijas štatā, un tas darbojās gandrīz desmit gadu, pirms noziegumos pieķertais Dovs 2017.gadā no tā aizbēga.

Pirms bērnunama slēgšanas 2017.gadā tajā dzīvoja vismaz 83 bērni vecumā no 9 mēnešiem līdz 18 gadiem.

Gregorijs Dovs (Foto: Ekrānuzņēmums)

Par viņa netiklajām darbībām no divām 12 līdz 14 gadus vecām bārenēm uzzināja medmāsa Margareta Ruto, kura no ASV bija atgriezusies Kenijā, lai aprūpētu savu māti, kura dzīvoja netālu no bērnunama. Sieviete pati uzņēmusies detektīves lomu, un FIB vēlāk apstiprinājis, ka Dovs laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam seksuāli izmantojis vismaz 4 mazgadīgas meitenes.

Kenijas sabiedrība bija sašutumā, kad uzzināja, ka Dovam izdevies aizbēgt. Turklāt vēl lielāks sašutums valdījis pēc tam, kad gaismā cēlies fakts, ka Dovs jau 1996.gadā atzīts par vainīgu uzbrukumā ar nodomu veikt seksuālu vardarbību.

Toreiz viņš uz desmit gadiem tika reģistrēts dzimumnoziedznieku reģistrā. Cilvēki bija neizpratnē, kāpēc viņam tika atļauts Kenijā atvērt bērnunamu.

Atklāts, ka vīra noziegumos piedalījusies arī viņa sieva, kura pat vedusi meitenes uz slimnīcu, kur viņām rokās tika ievadīti kontracepcijas implanti.

Dova sieva Mērija Rouza par vardarbību pret bērniem tika notiesāta jau 2018.gadā, bet jau pēc diviem gadiem izlaista. Tiesā viņa savu vainu neatzina, skaidrojot, ka meitenes vedusi pie ārsta, lai iegūtu kontracepcijas implantus tāpēc, ka viņas bijušas "nevaldāmas".

Ņemot vērā to, ka Dovs 2019.gadā tika notverts ASV, daudzi apšauba Kenijas valsts spējas vai pat vēlmi saukt pie atbildības dzimumnoziedzniekus no ārvalstīm.