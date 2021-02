Svētki Itālijā - atkal atvērtas kafejnīcas

Atkal apmeklēt restorānus nu drīkst lielākajā daļā Itālijas reģionu, jo saslimstības līmenis ar Covid-19 ir samazinājies.

Lielai daļai tie bija svētki, jo nu, dodoties uz darbu, atkal drīkst piestāt kafejnīcā uz tasi kafijas. Restorānu īpašnieki Romā gan norāda, ka bez tūrisma strādāt ir neiespējami, jo apmeklētāju skaits nav tik liels, kā bija pirms pandēmijas. Tomēr atvieglojumi radot vismaz nelielu brīvības sajūtu.

“Mēs gaidām atgriežamies tūristus gan no citām Itālijas pilsētām, gan no visas pasaules. Tomēr šī ir ļoti utopiska vēlme. Vēsturiskie apskates rajoni un ar mākslu saistītās pilsētas 90 procentos gadījumu pārtiek tikai un vienīgi no tūrisma. Visa šī situācija ir padarījusi mūsu dzīvi neiespējamu. Un vēl aizvien to tādu padara,” sacīja vietējā bāra īpašnieks Džuzepe Juniko.

Tikmēr kafejnīcu apmeklētāji atzīst, ka beidzot atgriezusies kaut neliela dzīvības sajūta, redzot, ka atkal ēdināšanas iestādes atveras, tajos var baudīt kafiju un aprunāties ar darbiniekiem.

Lielā daļā Itālijas pēc ierobežojumu atvieglošanas restorāni un bāri drīkst apkalpot klientus līdz plkst.18, taču vēl aizvien no plkst.22 līdz plkst.5 ir spēkā komandantstunda.