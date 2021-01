Viņš zināja, kas viņu gaida... Kādēļ Navaļnijs brauca atpakaļ uz Krieviju?

Jāteic, ka arī vakar, 28. janvārī, kā daudzi jau paredzēja, Maskavas apgabaltiesa noraidīja politiķa aizstāvības apelāciju par viņa pirmstiesas aizturēšanu uz 30 dienām, ziņo "Meduza".

Navaļnija aizstāvība sūdzībā norādīja uz vairākām neatbilstībām pašreizējiem likumiem.

Tiesnesis Musa Musajevs paziņoja, ka iepriekšējais spriedums, ko pieņēma Himku tiesa, paliks nemainīgs. Tas paredz Navaļnija apcietinājumu līdz 15. februārim.

"Šī ir klaja nelikumība, lai iebiedētu mani un citus cilvēkus," ar videozvana starpniecību tiesā paziņoja Navaļnijs.

Kāpēc atgriezās mājās?

Dzimtenē no Vācijas, kur viņš ārstējās no saindēšanās ar "Novičok" grupas vielu, politiķis ieradās 17. janvārī ar aviokompānijas "Pobeda" reisu.

"Jautājuma - atgriezties vai nē - nekad nav bijis. Jo es nekur arī nebiju aizbraucis. Es attapos Vācijā, ierodoties tur reanimācijas kastē, viena iemesla dēļ - mani mēģināja nogalināt. Es izdzīvoju," saviem sekotājiem sociālajā vietnē "Instagram" pavēstīja Navaļnijs.

Viņš arī stāstīja, ka viņu īpaši neinteresē "Putina kalpu" darbības, "safabricējot pret viņu jaunas krimināllietas".

"Kliedz pa visu savu bunkuru un liek saviem kalpiem darīt visu, lai es neatgrieztos. Kalpi rīkojas kā parasti: safabricē jaunas krimināllietas pret mani. Bet tas, ko viņi tur dara, mani īpaši neinteresē. Krievija ir mana valsts, Maskava ir mana pilsēta, man tās pietrūkst," dienā, kad nopirka biļetes uz Krieviju, sociālajā tīklā "Instagram" rakstīja Navaļnijs.

Arī todien lidmašīnā žurnālistiem viņš pauda, ka ir Krievijas pilsonis, kuram ir visas tiesības atgriezties mājās.

Pēc ierašanās Maskavas lidostā Navaļnijs īsā sarunā ar žurnālistiem teica, ka jūtas laimīgs, nosaucot to dienu par "labāko dienu pēdējo piecu mēnešu laikā".

Tāpat teica, ka nebaidās no aresta.

Navaļnija kolēģis Korupcijas novēršanas fonda izpilddirektors Vladimirs Ašurkovs, kurš pats uzturas trimdā Londonā, laikrakstam "TIME" norādīja, ka bija nolēmis arī Navaļnijam piedāvāt vadīt fondu attālināti no kādas citas valsts, kur viņš būs drošībā.

"Kad mēs sākām runāt, tad es sapratu, kā tā nav opcija. Viņa cīņa notiek Krievijā, turklāt viņš taču neko sliktu neizdarīja," teic Ašurkovs.

Bens Nobls, kurš pasniedz politiku Lielbritānijas Universitātes koledžā, "TIME" norāda, ka Navaļnija atgriešanās ir nostādījusi Putinu neērtā situācijā, jo katrs Kremļa solis tagad viņu padarot populārāku. Arī ātrais arests nozīmējot tikai to, ka varas iestādes opozicionāru cenšas pēc iespējas ātrāk noslēpt no sabiedrības acīm. Viņaprāt, arī lidmašīnas novirzīšana no Vnukovas uz Šeremetjevas lidostu bijis apzināts gājiens, jo Kremlis nav vēlējies pieļaut, ka Navaļniju varētu sagaidīt kā varoni.

Atgādinām, ka Vnukovas lidosta, kur bija paredzēta Navaļnija ierašānās un kur viņu gaidīja simtiem atbalstītāju un žurnālistu, tehnisku iemeslu dēļ tika slēgta.

"Viņi baidās," viņš teica video, kas tika ierakstīts no pagaidu tiesas zāles, kur viņam jau sākotnēji piesprieda 30 dienu pirmstiesas apcietinājumu.

"Viņi baidās no tiem cilvēkiem, kuri var pārtraukt klusēšanu un apzināties savus spēkus ... Es aicinu jūs pārtraukt klusēšanu, pretoties un iziet uz ielas. Mūsu ir tik daudz," bilda Navaļnijs.

Arī vakar, 28. janvārī, tiesas zālē viņš pauda savu taisnības pārliecību, vēloties panākt izmaiņas valsts sistēmā: "Es priecājos, ka tagad arvien vairāk cilvēku saprot, ka tiesības ir mūsu pusē, ka patiesība ir mūsu pusē un ka mēs patiešām esam vairākums. Un mēs neļausim ļaundaru baram uzlikt savus noteikumus mūsu valstij. Tie, kas iziet ielās, patiesībā ir pēdējā aizsardzības līnija pret mūsu valsts ieslīgšanu vissliktākajā stāvoklī, lai tagad pie varas esošie to visu nezagtu! "

23. janvārī visā valstī notika vairākas atbalsta demonstrācijas Navaļnijam. Tās beidzās ar masveida arestiem - visā valstī tika aizturēti vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku, turklāt uzsākti vairāki kriminālprocesi.

Visticamāk, ka protesti gan ir vienīgā Navaļnija cerība. Kā vēsta "Reuters", 2. februārī paredzēta tiesa, kurā tiesnesis izskatīs valsts lūgumu viņam piespriesto nosacīto sodu pārvērst par reālu cietumsodu.

Navaļnija līdzgaitnieki aicinājuši tautu svētdien atkal pulcēties uz protestiem pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Par ko apcietināja Navaļniju?

Maskavas tiesa 2014.gada decembrī atzina brāļus Navaļnijus par vainīgiem krāpšanā un uzņēmuma "Yves Rocher" līdzekļu izlaupīšanā, kā arī piesprieda Aleksejam Navaļnijam trīsarpus gadu nosacītu cietumsodu un piecu gadu pārbaudes laiku, bet viņa brālim Oļegam - trīsarpus gadu ieslodzījumu vispārējā režīma kolonijā.

Tajā paša laikā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) atzinusi, ka brāļiem Navaļnijiem šajā lietā bijušas liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu, un Krievijas Tieslietu ministrija izmaksājusi viņiem ECT noteiktās kompensācijas.

Tiesas noteiktais pārbaudes laiks beidzās 2020.gada 30.decembrī.

Krievijas Federālais sodu izpildes dienests (FSIN) Navaļnijam bija izteicis draudus nomainīt nosacīto sodu pret reālu cietumsodu, jo viņš neievērojot "viņam tiesas uzliktos pienākumus" un "izvairās no kriminālsodu izpildes inspekcijas kontroles".

FSIN pagājušā gada nogalē izplatīja paziņojumu presei, kurā, atsaucoties uz publikāciju žurnālā "The Lancet", norādīts, ka Navaļnijs no slimnīcas Berlīnē, kur viņš tika ārstēts pēc noindēšanas mēģinājuma, izrakstīts 20.septembrī, bet līdz 12.oktobrim "pārgājušas visas viņa slimības sekas".

Tādējādi, pēc varasiestāžu domām, Navaļnijam kā nosacīti notiesātam jau vajadzēja atgriezties Krievijā.

FSIN vērsās tiesā ar prasību Navaļnijam piespriesto nosacīto sodu nomainīt ar reālu cietumsodu.

Gada izskaņā viņš tika izsludināts meklēšanā "ar rīkojumu par pasākumu veikšanu viņa aizturēšanai, noskaidrojot atrašanās vietu".

"Tālākus mērus Navaļnijam noteiks tiesa. Līdz tiesas lēmumam viņš atradīsies zem apsardzes. Pilsoņa Navaļnija aizturēšana notikusi atbilstoši FSIN Maskavas priekšnieka lēmumam, saskaņā ar kuru viņš tika izsludināts meklēšanā par sistemātiskiem pārbaudes laika nosacījumu pārkāpumiem," pavēstīja FSIN.

Jāpiebilst, ka Navaļnijam ierosināta vēl viena krimināllieta saistībā par resursu krāpšanu viņa Korupcijas novēršanas fondā (FBK). Ja viņu atzīs par vainīgu, tad varētu piespriest pat 10 gadu cietumsodu.

Opozicionāra indēšana

Kā ziņots, Navaļnijam pērnā gada 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, un ar saindēšanās simptomiem viņš nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā.

22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, kā arī Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija.

