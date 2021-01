Baltijas valstu premjeri mudina nodrošināt "AstraZeneca" ražoto Covid-19 vakcīnu piegādes pirms tās reģistrācijas

Ar šādu vēstījumu savos mikroblogošanas vietnes "twitter" kontos nākuši klajā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass un Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte.

Baltijas valstu premjerministru kopīgajā paziņojumā aicina Eiropas institūcijas nekavējoties apstiprināt un nodrošināt vēl nereģistrēto "AstraZeneca" vakcīnu piegādes. "Procedūru precizitātei ir nozīme. Tomēr arī ātrumam ir nozīme. Kavēšanās maksā dzīvības", teikts paziņojumā.

Ar šo paziņojumu Baltijas valstu līderi pievienojas Austrijai, Čehijai, Dānijai un Grieķijai, kuras jau iepriekš nākušas klajā ar šādu paziņojumu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš informēja, ka gadījumā, ja Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 29.janvārī apstiprinās "Astra Zeneca" vakcīnu izmantošanu, tad būtu zināma cerība februāra otrajā pusē saņemt ap 170 000 šo vakcīnu.

Atbilstoši līdzšinējiem iepirkumiem un ražotāju sniegtajai informācijai, kad varētu notikt piegāde, tuvākā lielākā iespējamā krava ir salīdzinoši neliels vakcīnu skaits no "Moderna" februārī, tāpēc augstāk minētā jauda vēl nebūs nepieciešama, skaidroja ministrs.

Tāpēc ir pusotrs mēnesis laika, lai kopīgi ar Vakcinācijas pret Covid-19 projekta biroju sasniegtu vakcinācijas jaudu, kas būtu 100 000 un vairāk vakcinēšanos nedēļā.

Ja "AstraZeneca" tiks reģistrēta 29.janvārī un februāra otrajā pusē mēs saņemtu ap 170 000 šo vakcīnu, tad Latvijai būtu jābūt gatavai veikt vakcinēšanu ar daudz lielāku ātrumu, nekā pašlaik, pauda ministrs. Pašreizējā jauda ir atbilstoša pieejamajam vakcīnu skaitam, bet šī jauda ir ļoti būtiski jākāpina, skaidroja Pavļuts.

Kā ziņots, VM iepriekš iesniegtais plāns liecināja, ka šā gada pirmajā ceturksnī lielākais potenciālais vakcinēšanas apjoms tiek saistīts ar "AstraZeneca" vakcīnām, kuru apstiprināšana EZA ir aizkavējusies. Tiek plānots, ka no "AstraZeneca" gada pirmajā ceturksnī tiks saņemti ap 424 000 vakcīnu, no "CureVac" - 63 000, bet no "Moderna" - ap 42 000.

Jau vēstīts, ka tālākā 5000 "Moderna" vakcīnu piegāde pagaidām nav apstiprināta, tomēr to paredzēts saņemt 8.februārī. Tikmēr februāra otrajā pusē - 22.februārī - plānots saņemt 16 000 "Moderna" devu. Arī šī piegāde vēl nav apstiprināta.