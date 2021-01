Tramps neprot atkāpties ar godu

Tramps, neminot iemeslus, paziņojis, ka nepiedalīsies jaunievēlētā prezidenta Džo Baidena inaugurācijā 20. janvārī. Kopš 1869. gada neviens aizejošais prezidents nav izlaidis šo ceremoniju, kas simbolizē mierīgu varas nodošanu.

Amatus pamet divas ministres

Pēc Trampa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā no viņa novēršas pat daļa līdzgaitnieku. Atkāpusies izglītības ministre Betsija Devosa, transporta ministre Elaina Čao, Senāta republikāņu vairākuma līdera Miča Makonela sieva, nacionālās drošības padomnieka vietnieks Mets Potingers, pirmās lēdijas Melānijas Trampas preses sekretāre Stefānija Grišema. Bijušais Baltā nama personāla vadītājs Miks Malveinijs pametis īpašā sūtņa Ziemeļīrijā amatu.

Pēc Vašingtonā pieredzētajām nekārtībām Tramps gan apsolījis mierīgu varas nodošanu. Uzbrukumu Kapitolijam viņš nosodīja tikai divas dienas vēlāk, tviterī ievietotā video paziņojot, ka ir “sašutis par vardarbību, patvaļu un haosu”, pauda, ka šie iebrucēji “apgānīja demokrātijas sēdekli” un likumpārkāpēji samaksās par to.

Tomēr Tramps neatzīst savu lomu demonstrantu uzkurināšanā mītiņā 6. janvārī Vašingtonā ar apgalvojumiem par krāpšanos vēlēšanās un aicinājumu doties gājienā uz Kapitoliju, kur Senāts un Pārstāvju palāta kopīgā sēdē gatavojās apstiprināt prezidenta vēlēšanu rezultātus.

Iebrukuma rezultāti

Pēc trampistu iebrukuma arestēti aptuveni 70 cilvēku. Četri šturmētāji zaudēja dzīvību, slimnīcā pēc sitiena pa galvu ar ugunsdzēšamo aparātu miris policists Braians Sikniks, konfiscēti divi pašdarināti spridzekļi un seši šaujamieroči, ievainoti 56 policisti. Dažiem iebrucējiem līdzi bijušas īpašas plastmasas stieples, ko var izmantot kā rokudzelžus.

Programmētājs Bendžamins Filips (50) no Pensilvānijas nekārtību laikā nomira ar insultu. Viņš izveidojis vietni "Trumparoo", kur savus braucienus uz Vašingtonu koordinēja Trampa atbalstītāji. Veselība neizturēja arī Kevinam Grisonam (55) no Alabamas, kuram bijis augsts asinsspiediens un pārciesta sirdslēkme. Rozanna Boilanda (34) no Džordžijas protestu laikā zaudēja samaņu un nomira slimnīcā.

Karoja Irākā, nomira Kapitolijā

Gaisa spēku veterāne Ešlija Bebita (35) no Sandjego Kalifornijā ir vienīgais šāvienu upuris. Video no notikuma vietas redzams, ka viņa kopā ar citiem centās izlauzties caur slēgtām durvīm, tikmēr kāds policists tēmēja uz viņiem ar pistoli. Tad sieviete mēģināja uzkāpt uz karnīzes pie durvīm un atskanēja šāviens.

Kapitolija policija paziņojusi, ka likumsargs izšāvis uz grupu, kas lauzās Pārstāvju palātas zālē, kur kongresmeņi slēpās no pūļa. Bebita nomira slimnīcā, policists uz laiku atstādināts.

Bebita armijā pavadījusi 14 gadus, bijušais vīrs stāsta, ka viņa dienējusi Afganistānā, Irākā, Kuveitā un Katarā, nesen apprecējusies otrreiz, kopā ar tagad par atraitni kļuvušo Āronu Bebitu strādājusi baseinu apkopē.

Viņa pārņemta ar Trampu un sazvērestības teorijām un savas nāves priekšvakarā pavēstīja: “Mūs neviens neapturēs. Viņi var mēģināt, bet nāk vētra, un tā nograndīs pār Vašingtonu mazāk nekā pēc 24 stundām.”

Policisti arī pretējā pusē

Pēc notikušā izskan asa kritika pret Kapitolija policiju, kas nav bijusi pietiekami sagatavota. Ja iebrucēji būtu bijuši nopietni bruņoti, sekas varēja būt daudz smagākas. Salīdzinājumam – Rīgā 2009. gada 13. janvāra grautiņos mūsu likumsargi spēja noturēt Saeimas namu.

Kapitolija policijas priekšnieks Stīvens Sands atkāpies no amata un skaidro, ka 30 dienesta gadu laikā ne reizi nav sadūries ar ko līdzīgu. Viņš uzsver, ka šajā situācijā policisti rīkojušies varonīgi. Par visiem to gan nevar teikt – divi Kapitolija likumsargi pārgāja pretējā pusē, abi atstādināti. Viens fotografējās ar iebrucējiem, otrs uzlika Trampa kampaņas cepuri un rādīja virzienu, kurp doties. Rit izmeklēšana par vēl desmit līdz 15 policistu darbībām.

Kongresmenis Džeisons Krovs norāda, ka uzbrukumā Kapitolijam piedalījušies arī armijnieki, gan aktīvā dienestā esošie, gan rezervisti. Vietā piebilst, ka pērn gaismā nāca Trampa nicinošie izteikumi par viņu kritušajiem dienesta biedriem, dēvējot viņus par zaudētājiem – loosers.

Prasa atstādināt

Pārstāvju palātas demokrāti iesnieguši rezolūciju, aicinot viceprezidentu Maiku Pensu izmantot konstitūcijas 25. labojumu, kas paredz, ka var atstādināt prezidentu, kas nav spējīgs pildīt pienākumus. Kongresmeņi vaino Trampu kūdīšanā uz dumpi. Par Trampu nav sajūsmā daudzi arī viņam tuvie, tomēr izskan bažas, ka tāda rīcība vēl vairāk nokaitēs atmosfēru.

Ja Kongress, kur ir demokrātu vairākums, nobalso par impīčmentu, procedūra jāturpina Senātā, kur sarīko tiesai līdzīgu procesu. To gan nepaspētu pabeigt līdz 20. janvārim, bet var turpināt arī pēc Trampa pilnvaru nolikšanas.

Apsūdzošam spriedumam vajadzīgas divas trešdaļas un, ņemot vērā spēku samēru, vismaz 17 republikāņu balsis. Ja tā notiktu, Tramps zaudētu visas bijušo prezidentu privilēģijas, ieskaitot apsardzi un pensiju. Teorētiski Senāts var viņam arī aizliegt kandidēt uz otru termiņu 2024. gadā.

Tikmēr Irākas tiesa Bagdādē jau izdevusi orderi Trampa aizturēšanai – par rīkojumu nogalināt Irānas ģenerāli Kasemu Soleimani. Viņš un vēl vismaz septiņi cilvēki zaudēja dzīvību ASV raķešu triecienā pērn 3. janvārī pie Bagdādes lidostas. Irāna vērsusies Interpolā ar aicinājumu izdot Trampa starptautisko aresta orderi.