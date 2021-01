Pāvests vakcinējies pret Covid-19

Pirmie par šo notikumu pavēstīja ASV bāzētais jezuītu tīmekļa medijs "America" un Argentīnas laikraksts "La Nacion". Ar vēsti klajā nākuši žurnālisti, kas ir pāvesta privāti draugi.

Vatikāns pagaidām šo informāciju nav oficiāli komentējis, bet pāvests iepriekš norādījis, ka grasās vakcinēties šonedēļ.

Vatikāna pārstāvis sakariem ar presi Mateo Bruni apliecināja, ka Vatikānā vakcinācijas kampaņa ir sākusies.

Pāvests intervijā, kas Itālijas telekanālos tika pārraidīta svētdien, sacīja, ka no ētiskā skatu punkta ikvienam ir jāvakcinējas pret Covid-19. "Es uzskatu, ka no ētiskā skatu punkta visiem ir jāvakcinējas, jo no tā ir atkarīga citu cilvēku veselība un dzīvība," sacīja pāvests. "Nākamajā nedēļā mēs sāksim vakcināciju šeit [Vatikānā], un es jau esmu pierakstījies, mums tas ir jādara," uzsvēra katoļu baznīcas galva.

"Eksistē šis [vakcīnu] pašnāvnieciskais noraidījums, ko es nespēju izskaidrot, bet šodien mums ir jāvakcinējas," norādīja pāvests.

Iepriekš tika paziņots, ka Francisks martā grasās apmeklēt Irāku.

Kopš pandēmijas sākuma tā būs pirmā pāvesta ārzemju vizīte.