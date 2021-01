Policija pēc mirstīgo atlieku atrašanas strādā notikuma vietā. (Foto: Tom Maddick/SWNS/Scanpix)

Lielbritānijā nogalinātais skolnieks no Latvijas miris no dūrieniem kaklā, krūtīs un vēderā

12 gadus vecais skolnieks no Latvijas Roberts Buncis, kurš pērn decembrī tika atrasts nedzīvs Fištoftas ciematā netālu no Lielbritānijas pilsētas Bostonas, miris no dūrieniem kaklā, krūtīs un vēderā, liecina ekspertu secinātais.