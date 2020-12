Sidnejā pastiprina Covid-19 ierobežojumus Vecgada dienai

Maksimālais viesu skaits, kurus viena Sidnejas mājsaimniecība varēs uzņemt Jaungada sagaidīšanas svētkos, tiek samazināts no 10 līdz pieciem. Cilvēku skaits, kas drīkstēs sapulcēties vienā pasākumā ārpus telpām, tiek samazināts no 50 līdz 30, sacīja štata premjerministre Gledisa Beredžikliana.

Publisks paziņojums Sidnejā par distancēšanos. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Sidnejas rietumos vienā ģimenē tika atklāti seši ar Covid-19 inficētie. Kopējais inficēto skaits Sidnejā ir pieaudzis līdz 147.

Policija paziņoja, ka, par spīti centieniem nobloķēt inficēto pilsētas daļu, kāda līgava ar 20 kāzu viesiem izpelnījās 1000 Austrālijas dolāru naudassodus, atstājot nobloķēto ziemeļu pludmaļu rajonu, lai ierastos uz laulību ceremoniju pilsētā nedēļas nogalē.

Lai gan štata valdība ļauj rīkot Vecgada vakara uguņošanu virs Sidnejas Ostas tilta, to klātienē varēs redzēt maz cilvēku. Parasti ostas rajonā vērot uguņošanu ierodas līdz vienam miljonam cilvēku, bet šogad to klātienē varēs redzēt tikai tie, kam no mājokļa, mājas jumta vai viesnīcas istabas paveras skaits uz ostu.

Jaundienvidvelsas premjere aicināja visus Sidnejas iedzīvotājus palikt mājās un vērot uguņošanu televīzijā.