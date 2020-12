Video redzams, kā Heilija atgriežas mājās no salona un kautrīgi smaida. Pēc tam draudzene parāda, kā viņa izskatās, un Heilija nespēj slēpt šoku. Viņas āda ieguva dīvainu un nevienmērīgu nokrāsu, ko meitene noteikti nebija gaidījusi.



Video ātri ieguva popularitāti un tika skatīts 1,7 miljonus reižu. Soctīklu lietotāji juta līdzi Heilijas pārdzīvojumam, nesaprotot, kā speciālisti varēja veikt tik paviršu procedūru. Daudzi norādīja, ka iedeguma krāsa nav vis brūna, bet gan pelēka. Neiztika arī bez jokiem.

Meitenes šoks, ieraugot savu ādas krāsu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Tas pat nav brūns, tas ir pelēks," vēsta viens no komentāriem.



"50 pelēkā nokrāsas," liecina cits komentārs.



"Ceru, ka tu par to nesamaksāji. Kas to izdarīja?" jautā kāds soctīkla lietotājs.



Komentāros Bekija pastāstīja, ka Heilija pēc tam stundu mēģinājusi nomazgāt sauļošanās līdzekli. Lielāko daļu viņa arī spējusi likvidēt, bet atmiņas par nepatīkamo atgadījumu liek pasmieties pat gadu pēc notikušā.