Pandēmijas plaši skartajā Lietuvā no rītdienas spēkā stājas stingrāki un gana diskutabli ierobežojumi

Viens no ierobežojumiem paredz, ka no rītdienas autostāvvietās pie veikaliem, tirdzniecības centriem, tirgiem un citām sabiedriskās tirdzniecības vietām atļauts aizņemt ne vairāk kā 20% no visām transportlīdzekļiem paredzētajām vietām, neskaitot darbiniekiem un invalīdiem paredzētās vietas.

Kādi vēl ierobežojumi no rītdienas Lietuvā stāsies spēkā?

Noteikts, ka karantīnas režīma laikā jāpārvietojas tikai tad, ja tas ir patiešām nepieciešams. Dzīvesvieta būtu jāatstāj, tikai dodoties uz darbu, tirdzniecības vietām, veselības aprūpes iestādēm vai lai saņemtu citus pakalpojumus.

Aizliegti tuvi kontakti starp vairāk nekā divām ģimenēm vai mājsaimniecībām, izņemot gadījumus, kad jāsniedz neatliekama palīdzība, jāaprūpē slimnieki vai personas, kas nespēj par sevi parūpēties.

Aizliegts arī rīkot personīga rakstura svinības sabiedriskās un personīgās telpās, ja tajās piedalās vairāk nekā divas ģimenes vai divas mājsaimniecības, un šādās svinībās nedrīkst piedalīties vairāk par desmit cilvēkiem.

Valsts un pašvaldību iestādes pāries uz attālinātu darbu un attālinātu klientu apkalpošanu, izņemot gadījumus, kad attiecīgās funkcijas iespējams veikt tikai darba vietā.

Tirdzniecības centros vairāk ierobežos klientu plūsmas, lai platība uz vienu klientu būtu 15 kvadrātmetru mazajās tirdzniecības vietās un 30 kvadrātmetru lielajās tirdzniecības vietās.

Visos veikalos, tirdzniecības centros, tirgos un citās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās ieteikts nerīkot akcijas, un izpārdošanas, lai nepalielinātu apmeklētāju skaitu, palielināt strādājošo kasu skaitu, lai rindā stāvētu ne vairāk par pieciem cilvēkiem, kā arī pagarināt darba laiku. Ieteikts tirdzniecības vietu apmeklēt tikai vienam ģimenes loceklim.

Aizliegts izīrēt telpas svinību rīkošanai.

Pirmsskolas un sākumskolas mācības notiks klātienē, bet mācības pamatskolā un vidusskolā - neklātienē, izņemot specializētās skolas un vispārizglītojošo skolu specializētās klases.

Bērnu un pieaugušo interešu izglītība varēs notikt tikai attālināti, izņemot praktiskās nodarbības gaisa, jūras un autotransporta līdzekļu vadīšanā, kā arī valodas zināšanu sertifikāciju, lai varētu iestāties augstskolā.

Skolām rekomendēts ziemas brīvlaiku noteikt agrāk, nekā paredzēts, - no 14. decembra līdz 3. janvārim.

Covid-19 izplatība Lietuvā

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1388 cilvēkiem un reģistrēti 36 jauni nāves gadījumi ar tā izraisīto slimību Covid-19, otrdien paziņojis Statistikas departaments.

Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 2154 Covid-19 pacienti, 161 no viņiem atrodas reanimācijas nodaļās. 93 slimniekiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija, bet 1160 cilvēku ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 8.decembrī Lietuvā ir 1000. Savukārt saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem šis rādītājs ir 1045.