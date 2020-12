"Nulle progresa": trīs pasaulslaveni zīmoli trešo gadu pēc kārtas atzīti par lielākajiem plastmasas piesārņotājiem

Kustība "Break Free From Plastic" ierindoja uzņēmumu "Coca-Cola" plastmasas piesārņotāju pirmajā vietā tāpēc, ka tieši šī zīmola dzēriena pudeles atrastas visbiežāk pludmalēs, upēs, parkos un citās vietās 51 no 55 apsekotajām valstīm. Pagājušajā gadā "Coca-Cola" pudeles visbiežāk mētājamies dabā atrastas 37 no 51 valsts.

Pētījumā secināts, ka situācija ar "Coca-Cola" produkcijas radīto piesārņojumu ir pat sliktāka nekā "PepsiCo" un "Nestlé" produkciju kopā ņemot - "Coca-Cola" zīmola produkti atrasti 13 834 reizes, kamēr "PepsiCo" - 5 155, bet "Nestlé" - 8 633.

Ikgadējā revīzijā, ko veica 15 000 brīvprātīgo visā pasaulē, savāktas 346 494 vienības plastmasas atkritumu, no kuriem 63% bija skaidri marķēti ar izplatītāja zīmolu.

"Coca-Cola" jau šī gada sākumā krita vides aktīvistu nežēlastībā pēc tam, kad paziņoja, ka neatteiksies no plastmasas pudelēm, jo tās esot iecienītas klientu vidū. Martā Lielbritānijas nevalstiskās organizācijas "Tearfund" veiktajā aptaujā secināts, ka "Coca-Cola", "PepsiCo", "Nestlé" un "Unilever" katru gadu sešās jaunattīstības valstīs ir atbildīgas par pusmiljonu tonnu plastmasas piesārņojuma.

Uzņēmuma "Coca-Cola" pārstāvis pauž, ka kompānija ir samazinājusi plastmasas izmantošanu otrreizējā iepakojumā, turklāt vairāk nekā 20% no produkcijas tiekot izplatīta atkārtoti uzpildāmā iepakojumā. Tikmēr "PepsiCo" pārstāvis sacīja, ka uzņēmums cīnās pret iepakojuma radīto piesārņojumu, izmantojot "partnerību, inovācijas un ieguldījumus". Uzņēmumam esot mērķis samazināt neapstrādātas plastmasas izmantošanu firmas dzērienu biznesā par 35% līdz 2025. gadam.

"Nestlé" izplatītajā paziņojumā teikts, ka uzņēmums panācis "nozīmīgu progresu" ilgtspējīga iepakojuma izveidē, kaut arī atzina, ka ir nepieciešams darīt vairāk: "Mēs pastiprinām savas darbības, lai līdz 2025. gadam 100% no mūsu iepakojuma būtu pārstrādājami vai vairākkārt lietojami un lai samazinātu neapstrādātas plastmasas izmantošanu par vienu trešdaļu tajā pašā laika posmā. Līdz šim 87% no mūsu izmantotā iepakojuma un 66% no mūsu plastmasas iepakojuma ir pārstrādājami vai vairākkārt lietojami."