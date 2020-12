Eiropa Ziemassvētkos ļaus vīrusam ievilkt trešo elpu

Eiropas valstīm nevajadzētu pārsteigties ar ierobežojumu mazināšanu, paudusi arī Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, norādot uz pandēmijas trešā viļņa riskiem pēc Ziemassvētkiem. “Mums ir jāmācās no vasaras, un mēs nedrīkstam atkārtot tās pašas kļūdas, pārāk strauju ierobežojumu mazināšanu,” paziņojusi Leiena.

Īrijā atver visus veikalus

Īrijas valdība atļāvusi atkal apmeklēt dievkalpojumus, atvērt visus veikalus, frizētavas, muzejus, bibliotēkas, galerijas, daļu no sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. Slēgti paliek tie krodziņi, kuros nepiedāvā ēdienu. Atkal drīkst spēlēt golfu un tenisu, atjaunots darbs vingrošanas zālēs.

Valsts kopš 21. oktobra sešas nedēļas bija pakļauta stingriem ierobežojumiem, tostarp nebija atļauts doties tālāk par pieciem kilometriem no mājām, un visi nebūtiskā darba darītāji bija spiesti strādāt mājās.

Premjerministrs Mihals Mārtins teic, ka īriem Ziemassvētku sezonā vajadzētu atļaut baudīt “zināmu atelpu” pēc viņu ziedošanās pašizolācijas laikā. Valdība ignorēja Nacionālās sabiedriskās veselības ārkārtas komandas brīdinājumus vēl neļaut atvērt krogus un restorānus.

No 18. decembra līdz 6. janvārim, kas ir galvenais svētku periods, drīkstēs braukāt pa valsti. No 18. decembra arī atļauts pulcēties cilvēkiem no ne vairāk kā trim mājsaimniecībām. Tomēr valdība iesaka valkāt maskas iekštelpās, kur ir daudz cilvēku.

Beļģijā naktīs komandanta stunda

Beļģijā atļauts atvērt visus veikalus, tomēr bāri, restorāni un kafejnīcas joprojām slēgti, visiem, kas var, jāstrādā no mājām, sociālie kontakti jāierobežo, no pusnakts līdz 5 no rīta ir spēkā komandanta stunda. Šogad “mēs svinēsim Ziemassvētkus ar mūsu ģimenēm mazā lokā. Tie būs intīmāki”, saka premjers Aleksandrs de Kro. Jauno gadu sagaidīs bez uguņošanas.

“Situācija mūsu valstī uzlabojas, tomēr ir svarīgi saturēt grožus. Mēs nedrīkstam četrās dienās sabojāt to, ko esam panākuši četrās nedēļās,” norāda de Kro, ļaujot noprast, ka ierobežojumus vēl vairāk mazinās no janvāra vidus, ja inficēšanās turpinās sarukt.

Francijā varēs ceļot bez atļaujas

Lēmums atļaut atsākt darbu arī citiem veikaliem ir līdzīgs ierobežojumu mazināšanai, kas jau notikusi Vācijā, Nīderlandē un Luksemburgā. Arī Francija atļāvusi atsākt strādāt nepārtikas preču veikaliem un no 15. decembra stingro karantīnas režīmu aizstās ar valsts mēroga komandanta stundu no plkst. 21 līdz 7. Izņēmums būs 24. un 31. decembrī.

“Mēs varēsim ceļot bez pilnvarojuma saņemšanas, arī starp reģioniem, un pavadīt Ziemassvētkus ar mūsu ģimenēm,” pavēstījis prezidents Emanuels Makrons, aicinot gan izvairīties no “bezjēdzīgas ceļošanas”.

Vācijas kanclere Angela Merkele un 16 federālo zemju līderi arī vienojušies uz svētku laiku ierobežojumus mazināt. Berlīnes federālā zeme nolēmusi rīkoties atšķirīgi, un svētku laikā maksimālais cilvēku skaits, kas varēs pulcēties vienkopus, būs pieci, neskaitot bērnus.

Lielbritānija cer uz tūristiem

Lielbritānija no 23. līdz 27. decembrim mīkstinās ierobežojumus, lai ļautu svētkus svinēt kopā līdz trim mājsaimniecībām. Būs atcelti visi ierobežojumi ceļošanai, tomēr atļauja tikties trim mājsaimniecībām attieksies tikai uz privātmājām, ārtelpām un lūgšanu vietām.

Ceļotājiem, kas no 15. decembra ieradīsies Anglijā no ārvalstīm, būs jāpavada īsāks laiks karantīnā, ja piecas dienas pēc ierašanās viņu Covid-19 tests būs negatīvs. Velsa, Skotija un Ziemeļīrija pašas nosaka transporta politiku, bet Anglijā par to atbild Lielbritānijas valdība, kas cer šādi atdzīvināt tūrismu.

Pašlaik ārzemniekiem, kas ierodas Anglijā, jāpavada pašizolācijā 14 dienas. Pasažieriem iepriekš jārezervē privāta pārbaude un karantīna. Tiem, kas nevēlēsies veikt testu, būs jāievēro divu nedēļu karantīna.