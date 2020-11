Lukašenko sola, ka nebūs prezidents pēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas

"Es sev netaisu nekādu jaunu konstitūciju. Līdz ar jauno konstitūciju es vairs ar jums kā prezidents nestrādāšu," piektdien tiekoties ar 6.pilsētas klīniskās slimnīcas mediķiem, sacīja Lukašenko.

Viņš solīja, ka nepieļaus, ka, pieņemot jauno konstitūciju, "kāds veic falsifikācijas vai arī pēc tam vēlēšanas atbilstoši jaunajai konstitūcijai safabricē".

"Pat ja es zināšu, ka tas nebūs tas, ko es gribu. Kāpēc? Tāpēc, ka Baltkrievijas tautai ir jānoiet tas, kas tai ir jānoiet. Labāk tagad, bez kara. Sliktāk - ja mums šo karu piesviedīs," skaidroja Lukašenko.

Prezidents arī komentēja priekšlikumus par parlamenta vēlēšanu rīkošanu pēc partiju sarakstiem, un attiecīgi arī veidot partijas.

Viņš pauda pārliecību, ka šo iniciatīvu realizēšana sašķels sabiedrību, radīsies grupas ar dažādām interesēm.

"Tas vis ir labi, kad tu to redzi pie citiem - partiju sarakstus un visu pārējo. Bet, ja jūs to gribat un tauta par to nobalsos, tad tā arī būs," solīja līderis.

Vienlaikus viņš kritizēja protestētājus, kas "dod galveno triecienu prezidentam un varas vertikālei".

"Aiziet, demokrātija, visus vajag vēlēt! Mēs tam esam gājuši cauri jau Gorbačova laikos. Mēs taču viņus ievēlējām - uzņēmumu vadītājus, direktorus. Un ko, pietiekami daudz savēlējām? Gan valsti zaudējām, un savienība izjuka. Mums šo nelietību atkal grib piesviest," sacīja Lukašenko.

Protesti pret Lukašenko režīmu Baltkrievijā turpinās kopš 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Par to uzvarētāju tika pasludināts Lukašenko, tomēr opozīcija apsūdz režīmu plašā vēlēšanu rezultātu viltošanā un pieprasa Lukašenko atkāpšanos.

Eiropas Savienība noteikusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un protestu apspiešanu, kā arī paziņojusi, ka neuzskata Lukašenko par leģitīmu prezidentu.