Nevēlamas tūristu uzmanības dēļ ciemats Austrijā nolemj mainīt tā vēsturisko nosaukumu

No nākošā gada ciemats "Fucking" (tulkojumā no angļu valodas "sasodīts"), kurā dzīvo 100 cilvēki un, kurš atrodas netālu no Vācijas robežas, tiks saukts "Fugging" (Vārds "fug" tulkojumā no angļu valodas nozīmē "silts", "dūmakains").

"Varu apliecināt, ka ciemats tiks pārsaukts. Es tiešām nevēlos neko vairāk teikt. Mums pietiek uzmanības par šo iepriekš," sacīja Tarsdorfas mērs, kura pašvaldībā atrodas ciemats.

Robežzīme pie ciemata "Fucking" Austrijā. (Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter)

Angliski runājošie tūristi arvien biežāk devušies pie ciemata zīmes fotografēties. Tiek ziņots, ka zīmes iepriekš arī nozagtas.

Kartē ciemats "Fucking" ierakstīts kopš 1825. gada, taču daži eksperti uzskata, ka šis nosaukums radies jau 11. gadsimtā.