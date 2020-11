Leiena: panākts pieticīgs, bet nozīmīgs progress pēcbreksita sarunās

Mediji ziņo, ka pēc mēnešiem ilga strupceļa Lielbritānija un ES beidzot tuvojas vienošanās noslēgšanai.

Pārejas periods pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES beidzas 31.decembrī, un laika, lai panāktu vienošanos par abu pušu turpmākajām attiecībām, palicis ļoti maz, jo to abām pusēm to vēl nepieciešams ratificēt.

Leiena preses konferencē Briselē pavēstīja, ka notikusi virzība uz priekšu vairākos nozīmīgos jautājumos, tostarp par valsts atbalstu uzņēmumiem.

Tomēr trīs galvenie jautājumi - par zvejošanas tiesībām, ES standartu ievērošanu un strīdu risināšanu - joprojām ir smagi, sacīja Leiena, piebilstot, ka vēl ir daudz darāmā.

Sarunas aci pret aci pašreiz apturētas, jo vienam no ES delegācijas locekļiem konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu.

Taču ES un Lielbritānijas komandas turpina darbu un kopīgi izskata vienošanās teksta projektu, sacīja Leiena, piebilstot, ka tas ļaus turpināt darbu ar videokonferenču starpniecību.

Kāds ES diplomāts pauda līdzīgu viedokli, norādot, ka panākts jūtams progress vairākās jomās, taču vienā no trīs galvenajiem jautājumiem, kurus uzskaitīja Leiena, plaisa samazinās lēni.

Tāpēc pieaug bažas, ka sarunu process nevirzās uz priekšu pietiekami ātri, lai nodrošinātu vienošanās ratificēšanu līdz pārejas perioda beigām, norādīja ES diplomāts.