Soctīklos populārs kļuvis video, kurā nofilmēta spokam līdzīga radība

Mistisku notikumu cienītāji pēc redzētā ir samulsuši. Video tika publicēts sociālajā vietnē "Reddit", kur saņēmis tūkstošiem atsauksmju. Daudzi norāda, ka šis video ir pierādījums tam, ka spoki eksistē.



Minūti garajā video redzams, ka satraukts vīrietis nervozi smēķē cigareti, skaidrojot, ka ārpus savām namdurvīm pamanījis spocīgu figūru.

Skats no puiša namdurvīm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

To visu pārraidot tiešsaistē, vīrietis atver durvis, lai saviem sekotājiem parādītu to, ko viņš redz ārpusē.



Klipā redzams, ka pie mājas mētājās velosipēds, bet tālāk saskatāms elektrības stabs, ko ieskauj zāle un aiz tā augošie koki.



Pie elektrības staba piestiprinātā lampa izgaismo apkārtni un ap to esošo zāli. Tikmēr puisis skaidro, ka laiku pa laikam no savām namdurvīm saskata spokainu figūru.



Piepeši tālumā līdzās apgaismotajam stabam parādās ēnai līdzīga figūra, kas ātri paskrien tam garām.

Mistiskā figūra, kas pārbiedēja video autoru. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Redzētais pārbiedē video autoru un viņš nomet savu telefonu, bet tad aizved durvis.



Daudzi sociālā tīkla „Reddit" lietotāji uzskata, ka nofilmētais ir pierādījums paranormālā aktivitātēm.



"Patiesākā reakcija, kad saproti, ka video nav viltojums," komentēja viens no soctīkla lietotājiem.



"Parasti es teiktu, ka tie ir dūmi, jo filmēšanas laikā viņš smēķē. Bet viņa reakcija lika man padomāt, ka tas ir iespējams, ka viņš tur tiešām kaut ko nofilmēja," komentēja cits.

Puisis pēc redzētā bija manāmi satraukts un nervozi smēķēja cigareti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tomēr daži skeptiskāk noskaņotie norāda, ka ēnainā figūra tomēr ir tikai dzīvnieks.



"Tas izskatās pēc masīva emu vai strausa," komentēja kāds no nepārliecinātajiem "Reddit" lietotājiem.



Vēl kāds izteica teoriju, ka redzētais izskatās pēc putna ar garām kājām.



Vēl kāds paziņoja: "Izskatās, ka pūce vai kāds cits liels putns izlido no meža."