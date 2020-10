Pasažieris sejas maskā pie Maskavas metro stacijas "Belorusskaja". Sejas maskas sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās šobrīd ir jānēsā obligāti. (Foto: Mikhail Metzel/TASS)

Turklāt vakar valstī fiksēts rekordliels ar koronavīrusu mirušo skaits diennaktī - Covid-19 Krievijā bijis letāls 320 cilvēkiem, ziņo Meduza.io.

Lai cīnītos ar vīrusu, Krievija otrdien pastiprinājusi ierobežojumus cīņā ar jauno koronavīrusu, tostarp noteikusi par obligātu sejas masku nēsāšanu publiskās vietās.

Sejas maskas no trešdienas būs obligātas vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, sabiedriskajā transportā, taksometros un liftos.

Laikā no plkst.23 līdz plkst.6 būs aizliegti publiski pasākumi un nedarbosies kafejnīcas un restorāni.

Krievijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta kopumā 1 547 774 cilvēkiem, no kuriem 26 589 ir miruši. Krievijā ir ceturtais lielākais inficēto skaits no visām valstīm pasaulē.

Vissliktākā epidemioloģiskā situācija Krievijā ir Maskavā, kur iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem, šomēnes tika aicināti maksimāli daudz uzturēties mājās.

Pandēmijas sākumā Krievijā tika ieviesti stingri ierobežojumi, tika slēgti visi nebūtiskie uzņēmumi un maskaviešiem bija atļauts pārvietoties tikai ar oficiālām digitālām atļaujām. Taču jūnijā pirms lielas militārās parādes un referenduma vairums ierobežojumu tika atcelti.

Visvairāk jaunu infekcijas gadījumu pagājušajā diennaktī bijis Maskavā (+ 4312 jauni gadījumi), Sanktēterburgā (+ 721 gadījums) un Maskavas apgabalā (+ 496 gadījumi).

No Covid-19 izveseļojušies 1 158 940 cilvēki, no kuriem 12 844 pacienti tikuši izrakstīti no slimnīcām pēdējo diennakti.

Pēc Krievijas oficiālajiem datiem, valstī ir veikti vairāk nekā 58,2 miljoni laboratorisko pētījumu par Covid-19, tostarp 402 tūkstoši testu pēdējo 24 stundu laikā.