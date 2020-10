Priekšvēlēšanu skandāls Lietuvā: no baznīcas izdzen deputāta kandidāti lesbieti

Šis stāsts sakrita ne tikai ar laiku, kad mūsu dienvidu kaimiņvalstī gatavojās parlamenta vēlēšanu otrajai kārtai, bet arī ar pāvesta Franciska teikto dokumentālajā filmā “Francesko”, kura pirmizrādi Romas kinofestivālā piedzīvoja 21. oktobrī.

Vienā no filmā demonstrētajām intervijām pāvests saka, ka arī homoseksuāliem cilvēkiem ir tiesības uz ģimeni, tāpēc valstīm esot jāpieņem likumi, kas ļauj viņiem oficiāli reģistrēt savu kopdzīvi: “Homoseksuālām personām ir tiesības būt ģimenē; viņi ir Dieva bērni; viņiem ir tiesības uz ģimeni. Nevienu nedrīkst izstumt no ģimenes, vai radīt apstākļus, ka viņa dzīve šī iemesla dēļ būtu neiespējama. Tas, kas mums ir jādara, ir jārada likumīga līdzāspastāvēšana (sadzīvošana). Viņiem ir tiesības būt tiesiski aizsargātiem”. Šai sakarā Sakalauskaite arī atklāja savu skaudro stāstu.

Lietuvas Brīvības partijas politiķe Ausma Sakalauskaite par LGTB cilvēku tiesībām runā Lietuvas televīzijā (no 11:30 min.):

Sakalauskaite gan televīzijā, gan sociālajos tīklos atklājusi, ka savas seksuālās orientācijas dēļ piedzīvojusi gan fizisku uzbrukumu, gan pazemojumu baznīcā, zaudējot ērģelnieces vietu kādā Lazdiju rajona katoļu baznīcā. “Tāpēc, ka garīdzniekam uzbruka ļaunas mēles,” raksta Sakalauskaite.

Viņa arī pastāstīja, ka pirms pāris nedēļām, 11. oktobrī, piedzīvojusi divus uzbrukumus, kā dēļ nācies izsaukt policiju. Kora, kurā dzied arī Sakalauskaite, mēģinājuma zālē iebrāzusies agresīva jauniešu kompānija, kas izkliegusi dažādus zaimus. Pēc tam no zāles izvākušies, bet drīz vien jau vēlā vakara stundā situši ar dūrēm pa ēkas logiem un lamājušies. Bija jāizsauc policija. Bet vislielākais sarūgtinājums deputāta kandidātei bijis pēc tam, kad viņa pēc priekšvēlēšanu kampaņas reklāmas vairs neesot ielaista baznīcā.

“Svētdiena… Tā ir svēta diena, kurā es dievkalpojuma laikā ar prieku spēlēju ērģeles. Ziniet, kāpēc es to vairs nedaru? Tāpēc, ka ļaunas mēles uzbrūk garīdzniekam. Ne vietējie, bet tie, kas ir tālu un sevi uzskata par dieviem”.

Brīvības partijas līdere Aušrine Armonaite paudusi: “Baznīca ir kopiena, kurai jāvieno un jāatbalsta cilvēki, jātiecas pēc miera, jāpalīdz līdzcilvēkiem. Sirdsapziņas brīvība ir milzīga vērtība, to jāsaudzē. Bet daļas baznīcas pārstāvju reakcija attiecībā uz Brīvības partiju apbēdina. (..) Šodien parādījusies vēl vien bēdīga ziņa. Mūsu kandidāte Kalvārijas apgabalā, kas neslēpj savu netradicionālo orientāciju, un baznīcā dievkalpojumu laikā spēlēja ērģeles, zaudēja šo iespēju. To liedza baznīcas garīdznieks, kad ieraudzīja viņas priekšvēlēšanu reklāmu. Savas privātās dzīves un politisko uzskatu dēļ viņa tika izdzīta no draudzes”.

Savukārt draudzes mācītājs Egidijs Jurevičus portālam delfi.lt par iemesliem, kāpēc Sakalauskaite izdzīta no baznīca, teica: “Kad es viņu pieņēmu darbā par ērģelnieci, es neko nezināju par viņas orientāciju. Vēlāk viena draudzes locekle man pateica, ka par to ir informācija internetā. Izlasīju un uzzināju par to. Tā kā viņa draudzē nekādu “propogandu” neveica, skaisti spēlēja, organizēja pasākumus, viss bija labi”. Tomēr nu nācās atteikties no Sakalauskaites pakalpojumiem, jo draudze neesot ar viņu bijusi apmierināta, tā teikusi: “Jūs kā draudzes gans esat galīgi izlaidies, nevarat atrast normālu ērgēlnieku!”

Mācītājs atsaucas uz Katehisma mācības grāmatu, kur homoseksuālisms ir nosodīts: “Baznīca tādas attiecības neatzīst, bet viņa tās vēlas legalizēt, precēties ar savu partneri. Baznīcā garīdzniekiem ir augsti standarti. Ja teikšu, ka šāda kopdzīve ir normāla, tad draudze pateiks, ka viņiem tāds garīdznieks nav vajadzīgs. Katolim ir jābūt ne tikai kristītam, bet viņam arī jādzīvo pēc noteikumiem”.