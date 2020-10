Naskas tuksnesī Peru veikts pārsteidzošs atklājums: kalna nogāzē uziets sens milzīga kaķa gravējums

Drona uzņemtie attēli atklāj no putna lidojuma redzamo 37 metrus garo figūru, kas kalna nogāzē radīta, novācot akmeņus, tādējādi izveidojot gropes un veidojot līnijas, atklāj Peru Kultūras ministrijas ģeologs Džonijs Isla.



"Šis ģeoglifs Naskas līdzenumā tika radīts diezgan akmeņaina kalna malā. Tas galvenokārt veidots no 30 līdz 40 centimetru platām līnijas vai gropēm, kas kopā radīja figūru. Un dažas daļas, piemēram, acis un mute, veidotas sakraujot akmeņus," atklāj Isla.

Kalna nogāzē uzietā kaķa figūra ir 37 metrus gara. (Foto: AP/Scanpix)

Peru arheologi atjaunojuši līnijas to iepriekšējā izskatā, jo 2000 gadu erozijas laikā tās bija kļuvušas gandrīz nesaskatāmas.



"Figūra bija izzušanas procesa, jo tā atradās kalna nogāzē un ir vairāk nekā 2000 gadus sena. To bija spēcīgi skārusi erozija. Tas daudzus gadus ļāva tai palikt nepamanītai – mēs visu šo laiku to nevarējām ieraudzīt," skaidro ģeologs.



Ģeoglifus veidojuši Naskas un Parakasas kultūras pārstāvji, un tie atgādina par Peru bagāto vēsturi pirms Kristofera Kolumba un tai sekojošo Eiropas valstu ietekmi Amerikā.

Naskas līnijas ir vairāki seni ģeoglifi Naskas tuksnesī Peru. Lielākās no figūrām ir pat 370 metru lielas. Tiek uzskatīts, ka tās izveidojuši Naskas kultūras pārstāvji laikposmā starp 500. gadu p.m.ē. un 500. gadu m.ē. Figūras ir dažādas sarežģītības — daļa ir vienkāršas līnijas, daļa attēlo dzīvniekus un cilvēkus, vēl ir arī puķu un koku zīmējumi.



Figūras iegūtas, novācot līdzenuma sarkanos akmeņus, zem tiem atklājot vieglākas augsnes slāni. Pētnieki nav vienisprātis par figūru izveides iemesliem, bet parasti figūrām tiek piešķirta reliģiska nozīme. Figūras ir saglabājušās, pateicoties izolētībai, kā arī laikapstākļiem. 1994. gadā Naskas līnijas tika iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.



Lai arī pastāv uzskats, ka Naskas līnijas var redzēt vienīgi no lidaparātiem, tās ir saskatāmas arī no pakājes un citām augstām vietām.