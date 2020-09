Baltkrievija noteikusi atbildes sankcijas Baltijas valstīm, "melnajā sarakstā" iekļaujot aptuveni 100 amatpersonas no katras valsts

Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas puse izveidojusi savu sankciju sarakstu attiecībā uz Latviju, Lietuvu un Igauniju. Sarakstā iekļautas aptuveni 100 amatpersonas no katras valsts, kurām turpmāk būs liegts iebraukt Baltkrievijā.

"No šīs dienas, kā mēs jau apsolījām, mēs arī ieviešam atbildes simetriskus pasākumus katrai no šīm valstīm. Mēs teicām, ka tā ir lejupejoša spirāle, kas iedarbināta no atsevišķu Lietuvas vadītāju puses. Atbildēsim arī tālāk, taču nekad neiniciēsim tādus soļus," paziņoja Gazs.

Pamatojoties uz Ministru kabinetā lemto, kā arī sazinoties ar Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministrijām, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) 25.septembrī nolēma uz nenoteiktu laiku noteikt ieceļošanas aizliegumu Latvijā 101 Baltkrievijas amatpersonai.

Ieceļošanas aizliegums attiecas uz Baltkrievijas amatpersonām no Baltkrievijas Prezidenta administrācijas, Iekšlietu ministrijas un tās pakļautībā esošajām institūcijām, Sakaru un informācijas ministrijas, Valsts nacionālās televīzijas un radio.

Tāpat sarakstā iekļautas amatpersonas no Baltkrievijas Ārkārtas situāciju ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Konstitucionālās tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Minskas vēlēšanu komisijas, Baltkrievijas apgabalu un pilsētu izpildkomitejām un citām institūcijām.