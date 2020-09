Kāds aculiecinieks nofilmējis, kā no vismaz trīs omoniešiem bēgošs vīrietis ar mugursomu strauji ielec pie sarkanās luksofora gaismas stāvošā taksometrā. Automašīnas vadītājs, ne mirkli nedomājot, iespiež gāzi grīdā, un, gluži kā spriedzes filmā, apbrauc uz ielas stāvošos spēkratus pa zālāju, tādējādi izglābjot savu pasažieri no iespējamām fiziskām ciešanām un upurējot savu automašīnu, kas no omoniešiem saņem pāris sitienus ar steku.

Taksometra šoferis, riepām kaucot, nogriežas pa labi, nedomājot par savu dzīvību un ignorējot aizliedzošo signālu luksoforā.

Varonīgais autovadītājs sociālajos tīklos par savu apķērību un upurēšanos saņēmis virkni uzslavas vārdu. Daudzi šo mirkli dēvē par iespaidīgāko vakardienas protestu notikumu. "Viņš ir pelnījis lielu dzeramnaudu," norāda kāds.

Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Minskas centru piepildījis liels skaits drošības dienestu darbinieku. Demonstrācijās, paužot neapmierinātību par slepus sarīkoto Lukašenko inaugurāciju, izgāja pieci līdz septiņi tūkstoši cilvēku.

Milicija lietoja ūdensmetējus un asaru gāzi, lai izklīdinātu demonstrantus. Pāris vietās izcēlās sadursmes starp protestētājiem un drošības spēkiem.

Aizturēti vismaz 250 protestu dalībnieki.

Zināms, ka Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām 9.augustā notiek plaši protesti pret Lukašenko režīmu. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Lukašenko vēlēšanās ieguvis 80,1% balsu, kamēr opozīcijas kandidāte Tihanovska tikai 10,1% balsu.

Taču opozīcija, pamatojoties uz liecībām par nepieredzēti plašiem pārkāpumiem, apgalvo, ka šie rezultāti ir viltoti.

Vēlēšanu rezultātus atteikusies atzīt arī Eiropas Savienība (ES) un citas Rietumvalstis, un Baltkrievijai draud ASV un ES sankcijas par vēlēšanu rezultātu viltošanu un protestētāju apspiešanu.



ANO cilvēktiesību izmeklētāja Anaisa Marina pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Baltkrievijā kopš vēlēšanām agresīvi aizturēti vairāk nekā 10 000 cilvēku un saņemtas vairāk nekā 500 sūdzības par spīdzināšanu un tūkstošiem cilvēku tikuši mežonīgi piekauti.