Amala Klūnija atkāpusies no Lielbritānijas īpašā sūtņa amata

Cilvēktiesību advokāte Amala Klūnija ir atkāpusies no Lielbritānijas īpašā sūtņa mediju brīvības jautājumos amata, reaģējot uz Iekšējā tirgus likuma projektu, kas paredz daļēju atteikšanos no vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).