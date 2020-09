Pēc 12. septembrī pl. 9:00 spēkā esošajiem datiem, 3296 cilvēkiem Lietuvā kopumā apstiprināts Covid-19, pašlaik slimo 1127 cilvēki.

Pagājušajā diennaktī apstiprināti 53 jauni gadījumi; no koronavīrusa kopumā miruši 86, savukārt 13 inficējušies ar Covid-19, taču miruši citu iemeslu dēļ. Aizvadītajā diennaktī nāves gadījumi nav reģistrēti.

Lietuvā atveseļojušies 2070 vīrusa skartie. 7788 cilvēki Lietuvā patlaban atrodas pašizolācijā.

13 gadījumi atklāti Kauņā, 12 - Šauļos, pa deviņiem - Viļņā un Panevēžā, seši - Klaipēdā, divi - Tauraģē, pa vienam - Marijampolē un Alītā.

Piecos gadījumos vīruss ievests no ārzemēm - Viļņā apstiprināta inficēšanās divām personām, kas iebraukušas no Ukrainas, vēl divas iebraukušas no Baltkrievijas. Šauļos viens inficētais atgriezies no Spānijas.

Pēc NVSC datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 11.septembrī Lietuvā ir 16,4.

Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 23 cilvēkiem, sestdien paziņojis Veselības departaments.

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2655, bet 14 cilvēki ārstējas slimnīcā.

17 inficēšanās gadījumi apstiprināti Harju apriņķī, kas ietver arī Tallinu, pieci Austrumviru apriņķī un viens Jegevas apriņķī.

Pagājušajā diennaktī veiktas 2197 analīzes, bet pavisam Igaunijā veiktas 169 899 analīzes.

Nāves gadījumi no vīrusa izraisītās slimības Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā šī slimība prasījusi 64 cilvēku dzīvības.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 12.septembrī Igaunijā ir 21,97.

Saistītās ziņas Lietuvas ministrs izskaidro galvenās atšķirības, kāpēc Latvijai tik labi sokas ar Covid-19 apkarošanu Tas dotu sabiedrībai signālu, ka jāsāk vairāk slimot - Kariņš skeptisks par Lietuvā un Igaunijā jau pieņemto ideju Lietuva aicina "Baltijas burbulī" ievērojami paaugstināt saslimstības robežkritēriju, pēc kura nepieciešama pašizolācija