Jaunatklātais "Tunel de la Linea" starp Kahamarkas un Kalarkas pilsētām ļauj aiztaupīt autovadītājiem 20 kilometrus garu līkumainu ceļu 3600 metrus virs jūras līmeņa.

Braucot no valsts centrālās daļas uz diemvidrietumiem, šī tuneļa šķērsošana saīsina brauciena laiku par pusotru stundu.

Tuneļa celtniecība ilga vairāk nekā 10 gadus un izmaksāja apmēram 270 miljonus ASV dolāru. Tas tiek uzskatīts par svarīgāko sasniegumu Kolumbijas inženierzinātnē.

Duke to nosauca par "visas valsts sapni".

Šis tunelis būs daļa no transporta struktūras, kurā ir vairāk nekā 20 citu tuneļu un apmēram 30 viaduktu. Ir gaidāms, ka to katru dienu izmantos tūkstošiem kravas automašīnu, pārvadājot 40% no valsts eksporta.