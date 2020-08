Kipra cepamsiera dēļ apdraud tirgu ar Kanādu

Ja strīdu neatrisinās, teorētiski iespējami miljardiem eiro lieli zaudējumi. Kipra pieprasa savu sieru ierakstīt Eiropas Savienības reģistrā, kas aizsargā pārtikas produktu ģeogrāfisko izcelsmi, līdzīgi mūsu pelēkajiem zirņiem un Rucavas baltajam sviestam.

Kipras īpašo sieru no aitas un kazas piena recina ar himozīnu, fermentu no šo dzīvnieku kuņģa, to pazīst un vērtē gan salas grieķiskajā, gan turku daļā. Halloumi ir stingrs pēc struktūras un liekams uz grila. Ražotāji citās valstīs izmanto daudz lētāko govs pienu, degradējot īsto recepti un atņemot Kiprai ienākumus. Tā ir svarīga Kipras eksportprece, kas dod 200 miljonus eiro gadā.

ES Intelektuālā īpašuma birojs pērn noraidīja Kipras prasību par tiesībām uz vienīgo patieso halloumi, un valsts vērsusies Eiropas Tiesā. Tomēr Kipras valdība cer pārliecināt parlamentu mainīt nostāju, ir arī cerība, ka Brisele pierunās Kanādu aizliegt tirgot nepareizo halloumi.

Lai 2017. gadā pieņemtais līgums ar Kanādu pilnībā stātos spēkā, tas jāatbalsta visu bloka dalībvalstu parlamentiem. Līdz pandēmijai abu pušu tirdzniecības apjoms pārsniedza 70 miljardus eiro gadā un ES kopproduktu var papildināt par 1,7 līdz 2,1 miljardam.