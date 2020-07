Puisis nejauši nofilmē kādu, kurš mēģina izkļūt no pagraba, bet aiz durvīm neviena nav

Video sākas ar to, ka vīrietis staigā pa māju un pieiet pie suņa, lai viņu noglaudītu. Dzīvnieks, sajutis ko nelāgu, elso un ir pārbijies. Tajā brīdī sāk drebēt pagraba durvis, it kā kāds tās raustītu un mēģinātu izkļūt.

Strauji atvēris pagraba durvis, puisis konstatēja, ka aiz tām neviena nav. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Aprakstā video autors rakstīja: "Puiši, es nopietni esmu satraukts. Es nesaprotu, kas tas ir? Manu vecāku mājā notiek dīvainas lietas."



Tomēr soctīklu lietotāji vīrieti īsti nenomierināja. Viņi uzskata, ka suns nevarēja notēlot bailes, tāpēc aiz durvīm noteikti bijis kāds no viņsaules.



"Ko darīt, ja tas bija spoks, kurš vēlējās iznākt no pagraba un nespēja atvērt durvis, bet jūs palīdzējāt viņam to izdarīt?" jautāja komentētājs.



Tomēr bija arī racionālāk domājoši cilvēki, kuri komentāros norādīja, ka pie vainas varētu būt kondicionēšanas sistēma. Visticamāk, ka gaiss no pagraba izplūst ātrāk nekā tajā iekļūst, tāpēc arī šīs gaisa plūsmas ietekmē durvis sāk kustēties.