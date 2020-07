Daudzi cilvēki ASV savās pastkastītēs saņēmuši no Ķīnas sūtītas sēklu pakas, amatpersonas aicina tās nestādīt

Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departaments, Iekšzemes drošības departaments un citas valsts un federālās aģentūras izmeklē sūtījumu pakas, kuras cilvēki saņēmuši savās pastkastītēs visā valstī.

Pasaules Pasta savienība "stingri" aizliedz sēklu sūtīšanu un saņemšanu pa pastu. (Foto: EPA/Scanpix)

Plānie, gaiši pelēkie iesaiņojumi ir marķēti ar etiķeti, kas, šķiet, nākuši no Sudžou pilsētas, kas atrodas rietumos no Šanhajas. To saturs norādīts kā rotaslieta, piemēram, gredzens vai auskars. Tomēr iekšpusē atrodas caurspīdīgs plastmasas maisiņš ar neidentificētām sēklām.

"Šobrīd mums nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka tas ir kas cits, nevis "krāpšana", kad cilvēki saņem nelūgtas preces no pārdevēja, kurš pēc tam izliek viltas klientu atsauksmes, lai palielinātu pārdošanas apjomus," sacīja ASV Lauksaimniecības departamenta amatpersona.

Paciņa ar neidentificētām sēklām, kas sūtīta no Ķīnas. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Nestādiet šīs nezināmas izcelsmes sēklas," viņi piebilda.

Amatpersonas vāc sēklu iepakojumus no saņēmējiem un pārbaudīs to saturu, lai noteiktu, vai tas varētu radīt bažas valsts lauksaimniecībai vai videi, sacīja amatpersonas.

Ķīnas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis Vangs Venbins otrdien apstiprināja, ka uzlīmes ir viltotas, un paziņoja, ka Pasaules Pasta savienība "stingri" aizliedz sēklu sūtīšanu un saņemšanu pa pastu.

Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departaments aicina iedzīvotājus šīs sēklas nestādīt. (Foto: EPA/Scanpix)

"Ķīnas Pasts ir sazinājies ar ASV Pastu par šo viltoto pasta sūtījumu atgriešanu, lai varētu veikt izmeklēšanu," viņš piebilda.



Kopš svētdienas vairāku pilsētu iedzīvotāji, tostarp Našvilas, Filadelfijas, Sinsinati, Tampas un Mineapolisas, ziņojuši par noslēpumaino paku saņemšanu.

ASV Lauksaimniecības departaments aicina ikvienu, kurš saņēmis nepasūtītu sēklu komplektu, nekavējoties sazināties ar valsts augu pārvaldes amatpersonu vai valsts dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienesta darbiniekiem.

Paciņa ar neidentificētām sēklām, kas sūtīta no Ķīnas. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Lūdzu, saglabājiet sēklas un iesaiņojumu, ieskaitot pasta sūtījuma etiķeti, līdz kāds no jūsu valsts lauksaimniecības departamenta sazinās ar jums un snieg tālākus norādījumus," sacīja amatpersonas.