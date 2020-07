Vācijas tiesa lemj, ka tiesības "tikt aizmirstam" nepienākas automātiski

Lēmums par to, vai aizvācamas norādes uz kritiskiem rakstiem, pieņemams katrā gadījumā atsevišķi, vispusīgi apsverot to no pamattiesību viedokļa, norādījusi Federālā tiesa, augstākā instance Vācijas vispārējo tiesu sistēmā.

Līdztekus indivīda tiesībām jāņem vērā arī sabiedrības intereses, kā arī tīmekļa meklētāja turētāja uzņēmējdarbības brīvība un satura nodrošinātāja tiesības, teikts spriedumā.

Pirmdienas spriedums taisīts, izvērtējot zemākas instances lēmumu, ar kuru tika atzīts, ka kādas Vidushesenes reģiona labdarības organizācijas bijušajam vadītājam nav tiesību pieprasīt, lai tīmekļa meklētājā tiktu bloķētas norādes uz preses publikācijām par viņa slimību un par viņa vadītās organizācijas parādiem.

Tajā pašā laikā tiesa pasludināja pārtraukumu citas līdzīgas tiesas izskatīšanā, vēršoties pie Eiropas Savienības (ES) Tiesas ar jautājumu, kā būtu jārīkojas gadījumos, kad publikāciju satura ticamība ir apšaubāma.

Neskaidrības saglabājas arī par īso aprakstu, kas tiek pievienots saitei, sniedzot ieskatu piedāvājamā raksta saturā, taču liedzot plašāku kontekstu.