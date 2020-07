"Covid-19 otrais vilnis var sākties zibens ātrumā" - Lietuva varētu atgriezties pie sejas maskām sabiedriskās vietās

12 Foto Karantīnas nogurdinātie Viļņas iedzīvotāji priecīgi, ka atkal atļauts apmeklēt āra kafejnīcas +8 Skatīties vairāk

Viņš norādījis, ka pagaidām valdība tādu iespēju nav apsvērusi, tomēr vēlāk atzinis, ka ir lūdzis uz nākamās nedēļas valdības sēdi sagatavot likumprojektu par aizsarglīdzekļu izmantošanu sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās un iekštelpās rīkotos pasākumos.

"Es nesaku, ka šāds projekts nākamnedēļ noteikti tiks pieņemts un ka maskām būs jāatgriežas. Pagaidām tas ir piesardzības līdzeklis, kas var izrādīties vajadzīgs, ja redzēsim, ka inficēšanās gadījumu skaits aug. Ļoti ceru, ka tā nenotiks un vajadzības atgriezties pie maskām un citiem aizsarglīdzekļiem nebūs," valdības vadītājs ierakstījis sociālajā tīklā "Facebook".

21 Foto Fotogrāfs ar dronu priecīgā projektā iemūžina, kā ģimenes aizvada karantīnas laiku Lietuvā +17 Skatīties vairāk

"Ir jābūt gatavam uz visu. Mēs ik dienas sekojam situācijai visās valstīs, kuras, tāpat kā Lietuva, sekmīgāk vai mazāk sekmīgi tikušas galā ar [Covid-19] pirmo vilni, un saskatām ļoti sliktu tendenci - otrais vīrusa vilnis var sākties pēkšņi, zibens ātrumā, daudz ātrāk, nekā sākās pirmais," Skvernelis pirms tam sacīja žurnālistiem.

Kā izteicies premjers, dati liecina, ka lielāks vīrusa izplatīšanās risks pastāv tieši sabiedriskajā transportā, tirdzniecības centros un pasākumos, tādēļ cilvēkiem pašiem būtu ieteicams izšķirties par masku valkāšanu.

34 Foto Latviešu tūristu iemīļotā skaistā Palangas pludmale 2020. gada jūnija beigās +30 Skatīties vairāk

"Mēs noteikti nerunāsim par cilvēku ierobežošanu, par kāda pasākuma vai darbības slēgšanu, bet ir jābūt gataviem aizsargāties, ja tādi pasākumi būs vajadzīgi," viņš paziņojis, piebilstot, ka tā varētu notikt rudenī, pēc atvaļinājumu laika.

"Esam lūguši, lai sagatavotos gan veselības ministrs, gan satiksmes ministrs, ja būtu vajadzīgs tiesiskais regulējums, bet es ceru, ka tas nebūs vajadzīgs," sacījis Skvernelis.

"Pagaidām es negribētu teikt, ka mēs esam uz otrā viļņa sliekšņa, bet gribu aicināt visus izturēties atbildīgi (..), īpaši tos, kuri atgriežas Lietuvā no ārzemēm," viņš piebildis.

Kopš 1.jūnija Lietuvā atklāti 40 "importēti" inficēšanās gadījumi, kad inficēšanas notikusi ārvalstīs.

Kā atzinis premjers, īpašas bažas raisa tieši šie gadījumi un "pārbraucēji, kuri sāk no baznīcu, slimnīcu, ģimenes svinību un masu pasākumu apmeklēšanas".

4 Foto Barikādes pie Latvijas-Lietuvas robežas Skodas rajonā Covid-19 karantīnas laikā +0 Skatīties vairāk

Kā ziņots, Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta desmit cilvēkiem, līdz ar to kopējais inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 1854. Divi no jaunajiem inficēšanās gadījumiem atklāti cilvēkiem, kuri šonedēļ ieradušies Lietuvā no Čehijas, bet pārējie astoņi saistīti ar jau iepriekš zināmiem perēkļiem.

Lietuvas valdība trešdien pieņēma lēmumu līdz 15.augustam pagarināt Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto Eiropas Savienības (ES) iekšējo robežu kontroli lidostās un Klaipēdas jūras ostā un vienlaikus atļāva pasākumos iekštelpās piedalīties lielākam cilvēku skaitam.

No 17.jūlija pasākumos telpās drīkstēs piedalīties līdz 400 skatītājiem, bet no 1. līdz 15.augustam - līdz 500 skatītājiem. Pašlaik telpās Lietuvā atļauti pasākumi ar 200 skatītājiem. Brīvdabas pasākumus, tāpat kā pašlaik, varēs apmeklēt līdz 1000 cilvēkiem.

Saistītās ziņas Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl desmit cilvēki Lietuvā Covid-19 atklāts vēl 5 cilvēkiem, tostarp aprūpes nama darbiniekam; Igaunijā jaunu gadījumu nav Lietuva aizliegs iebraukt ārzemniekiem no Zviedrijas, Luksemburgas un Portugāles