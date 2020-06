Šobrīd minimālās algas stundas likme Vācijā ir 9,35 eiro.

Komisijas sastāvā ir arodbiedrību, darba devēju un akadēmisko aprindu pārstāvji, un minimālās algas paaugstināšanu tā atbalstīja vienbalsīgi.

Valdībai tagad jāsagatavo attiecīgi likumu grozījumi, un tiek uzskatīts, ka tā ņems vērā komisijas ieteikumu.

Minimālo algu paredzēts paaugstināt četrās kārtās. Sākot ar 2021.gada pirmo 1.janvāri, tā būs 9,5 eiro, no 2021.gada 1.jūlija tā tiks paaugstināta līdz 9,6 eiro, no 2022.gada sākuma tai jābūt 9,82 eiro un no tā paša gada 1.jūlija tai beidzot jāsasniedz 10,45 eiro stundā.

Vispārējā minimālā alga Vācijā tika ieviesta 2015.gada 1.janvārī, nosakot tās stundas likmi 8,5 eiro apmērā.