Savā 15. dzimšanas dienā mirst zēns, kurš dienu iepriekš cieta traģiskā negadījumā

Terijs Vaits netālu no savas mājas Ročdeilā pamanīja mirgojošas zilas gaismas un jautāja policistam, vai viņš kaut kā var palīdzēt viņa 14 gadus vecajam dēlam tikt cauri norobežojumam. Pēc dažām minūtēm viņš pamanīja arī mediķus, kuri cīnās par notriekta velosipēdista dzīvību. Asiņainā pusaudža ķermenī viņš atpazina savu bērnu, vēsta "Daily Mail".



Liktenīgajā dienā Luisam vajadzēja ierasties pie tēva. Pēc šķiršanās no sievas, vīrietis izvācās no ģimenes mājām un apmetās salīdzinoši netālu. Luisa māte Džūlija Raiena zvanīja bijušajam vīram un paziņoja, ka dēls izbraucis viņa virzienā. Pēc pusstundas, kad zēns nebija ieradies, Terijs piezvanīja bijušajai sievai un saprata, ka noticis kas nelāgs.



Negadījums notika pirms tilta. Pusaudzis brauca ar velosipēdu un automašīnas Volkswagen ”Golf” vadītājs viņu nepamanīja. Automašīna brauca ar divreiz lielāku ātrumu nekā atļauts, kā rezultātā sadursme velosipēdistam kļuva liktenīga. Autovadītājs vēlāk tiesā apgalvoja, ka ceļš bijis slikti apgaismots, taču šie argumenti viņu neglāba. 25 gadus vecajam Muhamedam Huseinam piesprieda 4 gadu cietumsodu.



Traģēdijas dienā Luiss bija labā noskaņojumā. Nākamajā dienā viņam būtu palikuši 15.gadi, un viņš uz savu dzimšanas dienas ballīti bija ielūdzis visus draugus un radus. Priecīgo svinību vietā viņiem būs jāiet uz zēna bērēm.

