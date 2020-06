Divi no inficētajiem, kas tika atklāti sestdien, ieradušies no ASV, bet viens no svētdien atklātajiem inficētajiem nesen apmeklējis radiniekus Baltkrievijā.

Līdz svētdienai Lietuvā kopumā reģistrēti 1815 inficēšanās gadījumi. 1503 no sasirgušajiem ir atlabuši, bet 224 joprojām ir slimi.

78 covid-19 pacienti ir miruši.

Kopš pandēmijas sākuma Lietuvā veiktas 416 739 analīzes, no tām 1947 sestdien.