Klimata aktīvisti Vācijā okupē divas ogļu raktuves

Aptuveni 60 protestētāji sarīkoja demonstrāciju Garcveileres raktuvēs netālu no Ķelnes, un vairāki desmiti aktīvistu protestēja arī Jenšvaldes raktuvēs Brandenburgā, ziņoja policija.

Aktīvistu grupa "Ende Gelaende" apgalvoja, ka demonstrācijās piedalās kopumā aptuveni 100 cilvēki.

Raktuvju ieņemšanu atbalsta arī citas vides aktīvistu organizācijas, tostarp kustības "Piektdienas nākotnei" Vācijas atzars.

Aktīvisti iestājas pret likumu, ko Bundestāgs plāno apstiprināt 3.jūlijā, jo uzskata, ka tā mērķim - izskaust ogļu izmantošanu līdz 2038.gadam - trūkst ambīciju.

"Plānotais likums ir klimata noziegums," sacīja "Ende Gelaende" preses pārstāve.

Aktīvisti vēlas, lai šis mērķis tiek sasniegts agrāk, lai Vācija spētu izpildīt savas starptautiskās saistības attiecībā uz ogļskābās gāzes emisijas samazināšanu.

Taču šogad protestētāju skaits ir krietni mazāks nekā pērn, kad demonstrācijās piedalījās tūkstošiem cilvēku.

Novembrī aptuveni 4000 aktīvistu saskaņotā protestu akcijā ieņēma vairākas raktuves Vācijas austrumos.

Pērnā gada jūlijā vairāki simti protestētāju uz vairākām dienām nobloķēja piekļuvi Garcveileres lignīta raktuvēm.

Vācijā pieaugusi atkarība no oglēm, jo pēc 2011.gada Fukušimas atomelektrostacijas katastrofas Japānā Vācijas valdība nolēma atteikties no kodolenerģijas. No ogļu ieguves atkarīgas tūkstošiem darbavietu.

Pretestība valdības plāniem slēgt ogļu ieguves karjerus, kā tiek uzskatīts, pērn veicināja eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) popularitāti vairākos Vācijas reģionos.