Mīlniekus atrada mirušus pēc tam, kad meitene publicēja šo foto ar bikini

Retrija atpūtās Taizemes kūrortpilsētā Pataijā. Protams, ka meitene nelaida garām izdevību par to pastāstīt arī saviem draugiem. Savos sociālajos tīklos viņa publicēja fotogrāfiju no baseina. Tas, kas notika tālāk, vairāk atgādina kriminālfilmu. Viesnīcas viesi stāsta, ka vēlāk Šrivibunai pievienojies viņas draugs Patsanans Čanprapats. Pāris sācis strīdēties un skaļi risināt sadzīvisku konfliktu, bet vēlāk abi devušies uz savu numuriņu.

Retrijas Šrivibunas foto ar bikini un viņas draugs Patsanans Čanprapats. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Nākamajā rītā Retrijas brālis Pairodžs ielūkojās māsas apartamentos, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā. Tomēr pāris jau bija miris. Viņu ķermeņus klāja vairākas durtas brūces. Policisti zem Patsanana ķermeņa atrada asiņainu saliekamo nazi.

Izmeklētāji viesnīcas numuriņā, kur notika šausminošais incidents. (Foto: Twitter)

Lai gan ir grūti noticēt tam, ka pāris nodūris viens otru ar mazu nazīti, citu variantu policijai nav. Pārbaudījuši visus ierakstus no videonovērošanas kamerām, viesnīcas darbinieki apliecināja, ka pie mīlniekiem neviens nav gājis. Tika pārbaudītas arī numuriņa telpas un netika atrastas nekādas ielaušanās pēdas, vēsta "The Sun". Izmeklētāji izvirzījuši versiju, ka Retrijas partneris bijis greizsirdīgs par viņas pārāk atklāto bikini fotogrāfiju, kas arī pārvērties par šausminošu incidentu ar traģiskām sekām.



"Jau no paša sākuma mums nebija nekādu pierādījumu, ka viņus nogalinājusi cita persona. Pamatojoties uz to, mums ir aizdomas, ka tas bija strīds, kas pārvērtās vardarbībā," stāsta izmeklētājs Tanongsaks Infadrungs.