Rasistiska atainojuma dēļ straumēšanas platforma no repertuāra izņem "Vējiem līdzi"

LETA

ASV medijiem turpinot pārskatīt savu piedāvājumu pēc visā valstī notikušajiem pretrasisma protestiem un grautiņiem, straumēšanas platformā "HBO Max" no otrdienas vairs netiek piedāvāta filma "Gone with the Wind" ("Vējiem līdzi").