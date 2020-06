Krievijas paralimpiskā čempione apsūdz ceļu policiju viņas apvainošanā

Ceļu policisti nelaida automašīnu ar Savčenko uz kādu no Ufas viesnīcām, pamatojoties ar faktu, ka ceļš uz šo objektu ir slēgts.

Viens no ceļu policistiem sportistei teica, lai viņa beidz rīkot cirku, un aizskaroši izteicās par viņu kā invalīdi. "Kāpēc šis cilvēks domā, ka viņš tā drīkst teikt? Kas viņam deva tādas tiesības? Es spriežu šādi - ja viņi mani šādi izturas pret mani, tad arī pret citiem neaizsargātiem cilvēkiem - tieši tāpat," sašutusi ir paralimpiete.

"Tas ir pilnīgi nenormāli," turpina Savčenko. "Tur blakus stāvēja vecenīte - viņu nelaida. Viņa tur dzīvo, bet viņai nebija līdzi dokumenta ar uzturēšanās atļauju."

"Tikai, kad atgadījums nonāca sociālajos tīklos, lieta bija iekustināta. Kāpēc pie mums vienmēr tā ir?" neizpratnē ir peldētāja. "No rīta mani informēja, ka ceļu policija sāk pārbaudi. Vakar telefoniski iesniedzu paziņojumu par darbinieku rīcību."

Viņa gribētu parādīt vadībai arī pilnu notikušā video, jo nav pārliecināta, ka, rakstot paskaidrojumu, policisti godīgi aprakstīs notikušo. "Viņi taču pārkāpa daudzus punktus. Viņi atteicās nosaukt sevi vārdā, kaut arī tas ir pamats. Varbūt viņi ir viltus patruļa, kā es to varu zināt? Tad viņi nepamatoti paņēma no mums dokumentus. Plus pilnīga Ceļu satiksmes noteikumu nezināšana," sašutusi par notikušo ir 29 gadus vecā paralimpiete.

Savčenko peldēšanas sprinta disciplīnās kļuva par trīskārtēju Pekinas paralimpisko spēļu čempioni 2008.gadā, četrus gadus vēlāk Londonā uzvarot piecās disciplīnās.