ASV ar milzu liesmām nodeg tirdzniecības giganta "Amazon" noliktava

Ugunsgrēks izcēlās agrā piektdienas rītā. No gaisa nofilmētājos kadros redzams, ka sabrukušas vairākas noliktavas un jumta sekcijas. Liesmas varēja saskatīt no tālienes, un virs ēkas cēlās biezi dūmu mākoņi.



Liesmas likvidēt ieradās ugunsdzēsēji no San Bernardīno apgabala un visas apkārtnes, paziņoja mazpilsētas Redlendas mērs Karls Beikers.

(Foto: AP/Scanpix)





Kad atskanēja trauksme, ēkā atradās aptuveni 100 noliktavas darbinieki. Viņiem pašu spēkiem izdevās evakuēties un netiek ziņots par cietušajiem.



"Amazon" paziņoja, ka noliktavu pārraudzījuis cits operators, kas palīdzējis klientiem piegādāt liela izmēra pasūtījumus. Paredzams, ka ietekme uz piegādēm būs minimāla, jo klienti savus pasūtījumus varēs saņemt no citām noliktavām. Šobrīd netiek ziņots par zaudējumu apmēru. Pašlaik tiek izmeklēti ugunsgrēka iemesli.