Šis video guvis plašu atsaucību sociālajos tīklos. Austrālijas iedzīvotāji ironizē, ka kaut kas tāds iespējams tikai viņu valstī.

Plašsaziņas līdzekļi vēstī, ka šis kuriozais atgadījums noticis Jaundienvidvelsā kādā nelielā pilsētā, kuru apmeklēja Morisons, un turpat noturēja preses konferenci, stāstot, kā valdība iecerējusi finansiāli atbalstīt būvniecības sektoru. Šī paziņojuma laikā no mājas iznāca kāds vīrietis un nobļāvās, lai sanākušie nokāpj no zālāja. Premjers šo lūgumu uztvēra ar sapratni, sakot: “Protams, paejam malā no šejienes.” Žurnālisti atsaucās politiķa lūgumam un nokāpa no mauriņa.

Šis atgadījums guva plašu ievērību sociālajos tīklos, cilvēkiem komentējot, ka grūti iedomāties vēl “austrāliskāku rīcību”.