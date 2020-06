"Donalds Tramps ir pirmais prezidents mana mūža laikā, kurš nemēģina apvienot amerikāņu tautu - pat neizliekas, ka to mēģinātu," Matiss rakstīja savā paziņojumā, kuru internetā ievietoja izdevums "The Atlantic".

"Tā vietā viņš mēģina mūs sašķelt," piebilda Matiss.

"Mēs esam aculiecinieki sekām, kuras radījuši trīs gadi bez nobriedušas vadības," paziņoja atvaļinātais jūras kājnieku ģenerālis.

Matiss bija aizsardzības ministrs Trampa administrācijā no 2017.gada 20.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim.

Matiss 2018.gada decembrī paziņoja par savu atkāpšanos dienu pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps nāca klajā ar pārsteidzošu paziņojumu par ASV bruņoto spēku izvešanu no Sīrijas. Matiss bija brīdinājis, ka pāragra bruņoto spēku izvešana no Sīrijas būtu "stratēģiska kļūda".

Starp Trampu un Matisu bija domstarpības arī citos jautājumos, tostarp par Irānas kodolvienošanos, no kuras ASV izstājās, lai gan Matiss bija aizstāvējis šīs vienošanās daļas. Tramps pretēji Matisa iebildumiem arī izveidoja ASV Kosmosa spēkus.

Matiss, kurš iepriekš bija uzskatījis par nepiedienīgu kritizēt ASV prezidentu viņa amata pildīšanas laikā, trešdien paziņoja, ka ir "dusmīgs un sašutis" par pēdējās nedēļas notikumiem, kad Tramps draudēja ievest armiju, lai izbeigtu vardarbībā pāraugušos protestus pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves.

Matiss rakstīja, ka protestētētāju aicinājums pēc vienlīdzīga taisnīguma ir "derīga un vienojoša prasība".

Viņš kritizēja lēmumu lietot spēku, pirmdien padzenot protestētājus no Baltā nama apkaimes, lai Tramps varētu pozēt fotogrāfijām pie nekārtībās cietušas baznīcas, un nosauca to par "izpildvaras ļaunprātīgu izmantošanu".

"Kad es pirms kādiem 50 gadiem pievienojos armijai, es devu zvērestu atbalstīt un aizstāvēt Konstitūciju," rakstīja Matiss.

"Es nekad nespēju iedomāties, ka karavīriem, kas devuši to pašu zvērestu, tiktu kādos apstākļos pavēlēts pārkāpt savu līdzpilsoņu konstitucionālās tiesības - vēl jo vairāk, lai nodrošinātu savādu fotografēšanos vēlētajam virspavēlniekam, malā stāvot militārajai vadībai."

"Mēs varam apvienoties bez viņa, balstoties uz stiprajām pusēm, kuras piemīt mūsu pilsoniskajai sabiedrībai," rakstīja Matiss.

Tramps savā tvītā atvairīja Matisa rakstīto, atkārtojot savu apgalvojumu, ka viņš "pēc būtības" bija atlaidis Matisu.

"Varbūt vienīgais, kas man un Barakam Obamam ir kopīgs, ir tas, ka mums abiem bija gods atlaist Džimu Matisu - pasaulē visvairāk pārvērtēto ģenerāli," rakstīja Tramps.

Matiss bija ASV Centrālās pavēlniecības vadītājs, kad Obama viņu 2013.gadā atlaida no šī amata Matisa kareivīgo uzskatu par Irānu dēļ. Matiss 2018.gada decembrī bija paziņojis par savu atkāpšanos no aizsardzības ministra amata, kas stātos spēkā 2019.gada 28.februārī, bet Tramps panāca viņa aiziešanu no amata 2019.gada 1.janvārī.