"Pārāk daudzi nomira pāragri." Zviedru epidemiologs Tegnels atzīst, ka vajadzēja darīt vairāk

“Ja mēs tagad atkal saskartos ar to pašu slimību, zinot to, ko mēs tagad zinām, tad mēs izvēlētos vidusceļu starp to, ko darīja Zviedrija un citas pasaules valstis. ”

Tegnels un viņa kolēģi iepriekš pauda, ka viņu stratēģija - pakāpeniski ieviest ierobežojumus un informēt cilvēkus, lai pārliecinātu viņus brīvprātīgi ievērot noteikumus - ilgtermiņā varot būt ilgtspējīgāka nekā pilnīga valsts paralizēšana. Šobrīd gan galvenais epidemiologs ir mainījis savas domas, atzīstot, ka pārāk daudzi zaudējuši savas dzīvības.

Vienlaikus gan viņš norādījis, ka nav skaidrs, ko tieši Zviedrijai vajadzēta darīt citādi – vai ieviest citus ierobežojumus, vai ieviest visus vienlaicīgi, nevis pakāpeniski.

Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūra ziņo, ka inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta teju 34 000 cilvēku, vairāk nekā 4000 miruši no šī vīrusa izraisītās slimības.